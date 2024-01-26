Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил 24 Каналу свое мнение насчет Надеждина. Как известно, этот кандидат не собирается возвращать Украине оккупированные территории.
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"Нет никакого избирательного процесса в России. Нет никаких оппозиционных кандидатов. Надеждин – это не оппозиционный кандидат", – констатировал Подоляк.
Надеждин связан с заместителем руководителя администрации российского президента – Сергеем Кириенко, который теперь занимается "интеграцией" оккупированных территорий в страну-агрессора.
Кроме того, так называемый "оппозиционер" имел общие эпизоды с главой партии "Справедливая Россия"– Сергеем Мироновым, который вместе с женой "удочерил" похищенную из Украины девочку.
Россию изменит не оппозиция
Несмотря на всплеск популярности Надеждина в России, вряд ли его имя таки окажется в избирательных бюллетенях, ведь этот процесс согласовывает Кремль. Скорее всего, его устранят, как предыдущую "антивоенную" кандидатку Катерину Дунцову.
Это шоу нужно Владимиру Путину для того, чтобы продемонстрировать "легитимность" и "конкурентность" на выборах. Но их результат уже будет таким, как "надо".
К изменениям в России приведет не "оппозиционное давление", а исключительно поле боя.
Как только будут существенные тактические поражения, в России начнутся социальные бунты, которые мы увидели в Дагестане, Башкортостане и других регионах. Именно они приведут к смене политического режима в России,
– констатировал Подоляк.
Выборы в России: основное
- Переизбрание Путина запланировано на 15–17 марта 2024 года. Российский диктатор долго удерживался от баллотирования, но 8 декабря 2023-го наконец решился.
- Перед этим Путин подписал закон о голосовании во время военного положения. Согласно документу, ЦИК может отсрочить выборы в случае "угрозы" жизни гражданских.
- К слову, российские выборы хотят провести и на оккупированных территориях. Британские разведчики считают, что это нужно Путину для "легитимизации" вторжения.