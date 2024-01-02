Російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров сказав 24 Каналу, що всі кандидати, які висуваються на президентські вибори, це театр маріонеток. Завдання цих "конкурентів" Путіна, чиї лозунги пишуть у Кремлі, – легітимізувати виборний процес.

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"Наживка" для так званих опозиціонерів

Головне питання виборів, які мають відбутися в Росії, чи буде визнаний світом новий президентський термін Путіна.

Завдання російської опозиції – боротися за те, щоб після виборів режим в Росії було визнано західними країнами нелегітимним,

– наголосив опозиційний політик.

Все, що сьогодні відбувається в Росії, проходить під тотальним контролем влади. Якщо у журналістки зі Ржева Дунцовіої виникло бажання балотуватися на посаду президента, це означає, що її обрали у Кремлі. Судячи з її соцмереж, вона не відчувала себе дискомфортно в Росії та підтримувала курс Путіна. Дунцова втілює образ, який потрібен на виборах російській владі: жінка, з провінції, транслює певну критику Путіна.

Явлінський як кандидат виглядає, нібито його з холодильника витягли. Зюганов чи Надєждін – також "протухлі". А Дунцова – свіжий образ для Заходу, для тих, хто розповідає, що в Росії ще "не все втрачено". Також вона "наживка" для так званих російських опозиціонерів, які живуть на західні гранти та розповідають, що в Росії є "суспільне життя",

– наголосив Гарі Каспаров.

До речі. Разом з Дунцовою свої кандидатури на участь у президентських виборах в Росії висунули зокрема блогер Рада Рускіх, економіст Ірина Свірідова від так званої "Демократичної партії Росії", Леонід Слуцкий, глава партії ЛДПР, Боріс Надєждін від партії "Громадянська ініціатива" та інші.

Водночас радикальна російська опозиція наголошує на нелегітимності Путіна, на необхідності підтримки України, а такі, як Дунцова, створюють "білий шум", викликають ажіотаж та формують на Заході уявлення про якийсь "виборчий процес" в Росії. Хоча заздалегідь відомо, яка буде явка на вибори і який відсоток росіян проголосує за Путіна.

Що відомо про Катєріну Дунцову