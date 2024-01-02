Російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров сказав 24 Каналу, що всі кандидати, які висуваються на президентські вибори, це театр маріонеток. Завдання цих "конкурентів" Путіна, чиї лозунги пишуть у Кремлі, – легітимізувати виборний процес.
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"Наживка" для так званих опозиціонерів
Головне питання виборів, які мають відбутися в Росії, чи буде визнаний світом новий президентський термін Путіна.
Завдання російської опозиції – боротися за те, щоб після виборів режим в Росії було визнано західними країнами нелегітимним,
– наголосив опозиційний політик.
Все, що сьогодні відбувається в Росії, проходить під тотальним контролем влади. Якщо у журналістки зі Ржева Дунцовіої виникло бажання балотуватися на посаду президента, це означає, що її обрали у Кремлі. Судячи з її соцмереж, вона не відчувала себе дискомфортно в Росії та підтримувала курс Путіна. Дунцова втілює образ, який потрібен на виборах російській владі: жінка, з провінції, транслює певну критику Путіна.
Явлінський як кандидат виглядає, нібито його з холодильника витягли. Зюганов чи Надєждін – також "протухлі". А Дунцова – свіжий образ для Заходу, для тих, хто розповідає, що в Росії ще "не все втрачено". Також вона "наживка" для так званих російських опозиціонерів, які живуть на західні гранти та розповідають, що в Росії є "суспільне життя",
– наголосив Гарі Каспаров.
Водночас радикальна російська опозиція наголошує на нелегітимності Путіна, на необхідності підтримки України, а такі, як Дунцова, створюють "білий шум", викликають ажіотаж та формують на Заході уявлення про якийсь "виборчий процес" в Росії. Хоча заздалегідь відомо, яка буде явка на вибори і який відсоток росіян проголосує за Путіна.
Що відомо про Катєріну Дунцову
- Дунцову називають "російською Тихановською (брала участь у президентських виборах у Білорусі у 2020 році – 24 Канал). Вона працює журналісткою та живе у російському провінційному місті Ржев. Також була депутатом Ржевської міської думи.
- Вона буцімто дотримується демократичних поглядів та наголошує на припиненні війни в Україні, проведення в Росії демократичних реформ, звільненні політв'язнів, відновленні порозуміння з країнами світу, підтримці меншин, зокрема ЛГБТ.
- Проте плани Дунцової наразі не здійснились. Російське ЦВК відмовила реєструвати ініціативну групу з її висування через буцімто "100 помилок" у документах, які були надані потенційною кандидаткою.
- Дунцова подала позов щодо допуску її до виборів президента до верховного суду, проте його не було задовільнено.
- Відомо, що Дунцову підтримує російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який нібито допомагав їй зареєструвати свою кандидатуру.