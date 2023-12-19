Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що Путін спокійно міг би оголосити себе монархом. Проте він не може вигадати, як можна запровадити спадкову, династичну передачу влади в Росії.

До тем "Вічний президент": якою є реакція Заходу на російський передвиборчий фарс

Потрібно обґрунтувати

В цьому сенсі є приклад Північної Кореї, де також проходить щось на кшталт виборів, але протягом вже 70 років в країні править сім'я Кімів.

Путіну потрібно таку систему ідеологічно обґрунтувати, але він не вигадав, як можна зробити себе довічним президентом.

Він хоче передати владу одній зі своїх дочок, імовірно Катєрінє Тихоновій, якщо не вийде, то іншій – Маріє Воронцовій. Якщо і це не здійсниться, тоді онуку чи сину від Аліни Кабаєвої. Як це намагається зробити Алєксандр Лукашенко, готуючи до влади свого сина Колю,

– зазначив правозахисник.

Путін ще остаточно не вирішив, як це може відбутися, тому продовжує інерційно рухатись по лінії "дотримання" конституції, імітації виборів та системи влади, яка нібито забезпечує правами народ.

Зверніть увагу! Голосування під час виборів в Росії відбудеться також на окупованих територіях. В британській розвідці вважають, що так звані вибори в окупованих регіонах не будуть "ані вільними, ані чесними". Ці вибори мають створити "враження легітимності". Також у розвідці Британії припускають, що на окупованих територіях напевно вибори будуть сфальсифіковані, щоб забезпечити перемогу Путіну.

Любить відкладати рішення

Очільник Кремля та його оточення намагаються знайти спосіб, як зробити владу Путіна незмінюваною. Проте наразі очевидно для них немає проблем.

"Він може ще два терміни залишатися на посаді президента – у 2024 та у 2030 роках. Коли закінчиться другий термін, Путіну виповниться 84 роки. Ось тоді він й подумає про це. Путін загалом любить відкладати рішення на потім – коли прийде термін", – пояснив Марк Фейгін.

Що відомо про президентські вибори в Росії