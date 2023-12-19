Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что Путин спокойно мог бы объявить себя монархом Однако он не может придумать, как можно внедрить наследственную, династическую передачу власти в России.

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Нужно обосновать

В этом смысле есть пример Северной Кореи, где также проходит нечто вроде выборов, но уже 70 лет в стране правит семья Кимов.

Путину необходимо такую систему идеологически обосновать, но он не придумал, как можно сделать себя пожизненным президентом.

Он хочет передать власть одной из своих дочерей, вероятно, Катерине Тихоновой, если не получится, то другой – Марии Воронцовой. Если и это не выйдет, тогда внуку или сыну от Алины Кабаевой. Как это пытается сделать Александр Лукашенко, готовя к власти своего сына Колю,

– отметил правозащитник.

Путин еще окончательно не решил, как это может произойти, поэтому продолжает инерционно двигаться по линии соблюдения конституции, имитации выборов и системы власти, которая якобы обеспечивает правами народ.

Обратите внимание! Голосование на выборах в России состоится также на оккупированных территориях. В британской разведке считают, что так называемые выборы в оккупированных регионах не будут "ни свободными, ни честными". Эти выборы должны создать "впечатление легитимности". Также в разведке Британии предполагают, что на оккупированных территориях, наверное, выборы будут сфальсифицированы, чтобы обеспечить победу Путину.

Любит откладывать решение

Глава Кремля и его окружение пытаются найти способ, как сделать власть Путина несменяемой. Однако пока очевидно для них нет проблем.

"Он может еще два срока оставаться на посту президента – в 2024 и в 2030 годах. Когда истечет второй срок, Путину исполнится 84 года. Вот тогда он и подумает об этом. Путин вообще любит откладывать решение на потом – когда придет срок", – объяснил Марк Фейгин.

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