Російський політолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, чому вона не вигідна Владіміру Путіну. За його словами, Дунцова – це російська Світлана Тихановська.

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Яким чином Дунцова загрожує Путіну

Катєріна Дунцова виступає за припинення російсько-української війни, демократичні реформи, звільнення політв'язнів, відновлення хороших відносин з країнами світу, зміну бюджетних пріоритетів і підтримку меншин, зокрема ЛГБТ.

Галлямов наголосив, якби Дунцова продовжувала просувати сьогоднішні наративи, то гарантовано отримала б більше голосів, ніж чинний президент Росії. Вона може відірватися від Владіміра Путіна на 15 – 20%. Зараз мовиться про реальне голосування, а не про "чесні" підрахунки.

"Важливо не доводити до конфлікту чи скандалу, тому що Алєксандр Лукашенко також собі гарні цифри "намалював", але чим закінчилося? Реально колихнуло. На бровах "поповз". Якби не Путін і його силовики, які залякали білоруський державний апарат та заборонили йому переходити на бік протестувальників", – зазначив російський політолог.

Зауважте! 14 серпня 2020 року ЦВК Білорусі офіційно оголосила Алєксандра Лукашенка переможцем президентських виборів. Згодом Тихановська заявила, що набрала від 60 до 70% голосів та звернулася до західних країн з проханням визнати її переможницею або закликати до повторних виборів. 10 вересня 2020 року Сейм Литви визнав Світлану Тихановську законним президентом Білорусі.

Росіяни пригрозили, що будуть це інтерпретувати як державний переворот, а опісля введуть війська. У Білорусі тоді всі злякалися, бо не знали, що "друга армія світу" – паперовий тигр. Натомість Алєксандр Лукашенко намагався усіляко балансувати та був за крок до краху.

Кремль не хоче повторювати білоруський сценарій на тлі невдоволення народа війною та невдачами на фронті. Саме тому 27 грудня 2023 року Верховний суд країни-агресорки відхилив запит Екатерини Дунцової до Центральної виборчої комісії, яка відказала їй в реєстраційній групі за збором підписів на підтримку самовисування на пост президента Росії.

А якби була 100% впевненість, що Дунцова не загрожує Путіну, то вони б її допустили. Кремль шукає легітимність і заради цього проводить вибори,

– наголосив Галлямов.

Чому вибори в Росії будуть нестандартними

Аббас Галлямов розповів, що у Росії постійно базікають про легітимність. Її можна забезпечити двома способами – допустити усіх до виборів та не фальсифікувати підрахунки голосів. Втім, у країні-агресорці не дозволять усім охочим самовисуватися у президенти Росії.

Вони розуміють, що це не будуть звичайні вибори, коли виборець має кілька кандидатів та порівнює їх між собою. Це буде референдум щодо питань війни та миру. А Путін – це кандидат війни в умовах її не популярності. Він отримає менше голосів, бо Дунцова – кандидат миру,

– сказав російський політолог.

Водночас особисті якості Катєріни Дунцової не мають жодного значення. За неї будуть голосувати, бо вона людина з народу та антисистемна, тому Кремль намагається її зупинити на дальніх підступах.

Що відомо про Катєріну Дунцову