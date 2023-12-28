Российский политолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, почему она не выгодна Владимиру Путину. По его словам, Дунцова – это российская Светлана Тихановская.
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Как Дунцова может угрожать Путину
Катерина Дунцова выступает за прекращение российско-украинской войны, демократические реформы, освобождение политзаключенных, возобновление хороших отношений со странами мира, изменение бюджетных приоритетов и поддержку меньшинств, в частности ЛГБТ.
Галлямов подчеркнул, если бы Дунцова продолжала продвигать сегодняшние нарративы, то гарантированно бы получила больше голосов, чем действующий президент России. Она может оторваться от Владимира Путина на 15 – 20%. Сейчас говорится о реальном голосовании, а не о "честных" подсчетах.
"Важно не доводить до конфликта или скандала, потому что Александр Лукашенко тоже себе хорошие цифры "нарисовал", но чем закончилось? Реально колыхнулось. На бровях "пополз". Если бы не Путин и его силовики, которые запугали белорусский государственный аппарат и запретили ему переходить" на сторону протестующих", – отметил российский политолог.
Россияне пригрозили, что будут это интерпретировать как государственный переворот, а затем введут войска. В Беларуси тогда все испугались, потому что не знали, что "вторая армия мира" – бумажный тигр. Александр Лукашенко пытался всячески балансировать и был в шаге от краха.
Кремль не хочет повторять белорусский сценарий на фоне недовольства народа войной и неудачами на фронте. Именно поэтому 27 декабря 2023 года Верховный суд страны-агрессора отклонил запрос Екатерины Дунцовой в Центральную избирательную комиссию, которая ответила ей в регистрационной группе по сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента России.
А будь 100% уверенность, что Дунцова не угрожает Путину, то они бы ее допустили. Кремль ищет легитимность и ради этого проводит выборы,
– подчеркнул Галлямов.
Почему выборы в России будут нестандартными
Аббас Галлямов рассказал, что в России постоянно болтают о легитимности. Ее можно обеспечить двумя способами – допустить всех на выборы и не фальсифицировать подсчеты голосов. Однако, в стране-агрессоре не позволят всем желающим самовыдвигаться в президенты России.
Они понимают, что это не будут обычные выборы, когда у избирателя несколько кандидатов и сравнивает их между собой. Это будет референдум по вопросам войны и мира. А Путин – это кандидат войны в условиях непопулярности. Он получит меньше голосов, потому что Дунцова – кандидат мира,
– сказал российский политолог.
В то же время, личные качества Катерины Дунцовой не имеют никакого значения. За нее будут голосовать, потому что он человек из народа и антисистемный, поэтому Кремль пытается его остановить на дальних подступах.
Что известно о Катерине Дунцовой
- Свою карьеру Дунцова начала в 2003 году, около года проработала в городской Ржевской телекомпании. До 2022 года имела собственный проект – независимый телеканал РИТ.
- С 2019 по 2022 год была депутатом Ржевской городской думы.
- В ноябре 2023 года Катерина Дунцова заявила о намерении баллотироваться в президенты России как независимый кандидат. Свое желание объяснило тем, что "последние десять лет Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение".
- 20 ноября Дунцову вызвали в прокуратуру из-за высказанной позиции относительно войны против Украины.
- 20 декабря 2023 года она подала документы в ЦИК России.
- А уже 23 декабря Центральная избирательная комиссия России отклонила кандидатуру на президентских выборах журналистки Катерины Дунцовой.