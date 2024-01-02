Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сказал 24 Каналу, что все кандидаты, выдвигающиеся на президентские выборы, это театр марионеток. Задача этих "конкурентов" Путина, чьи лозунги пишут в Кремле, – легитимизировать выборный процесс.

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"Наживка" для так называемых оппозиционеров

Главный вопрос выборов, которые должны состояться в России, будет ли признан миром новый президентский срок Путина.

Задача российской оппозиции – бороться за то, чтобы после выборов режим в России был признан западными странами нелегитимным,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Все, что сейчас происходит в России, проходит под тотальным контролем власти. Если у журналистки из Ржева Дунцовой возникло желание баллотироваться на пост президента, это означает, что ее избрали в Кремле. Судя по ее соцсетям, она не чувствовала себя дискомфортно в России и поддерживала курс Путина. Дунцова воплощает образ, который нужен на выборах российским властям: женщина из провинции транслирует определенную критику Путина.

Явлинский как кандидат выглядит, будто его из холодильника вытащили. Зюганов или Надеждин – тоже "протухшие". А Дунцова – свежий образ для Запада, для тех, кто рассказывает, что в России еще "не все потеряно". Также она "наживка" для так называемых российских оппозиционеров, живущих на западные гранты и рассказывающих, что в России есть "общественная жизнь",

– подчеркнул Гарри Каспаров.

Кстати говоря. Вместе с Дунцовой свои кандидатуры на участие в президентских выборах в России выдвинули, в частности, блогер Рада Русских, экономист Ирина Свиридова от так называемой "Демократической партии России", Леонид Слуцкий, глава партии ЛДПР, Борис Надеждин от партии "Гражданская инициатива" и другие.

В то же время радикальная российская оппозиция настаивает на нелегитимности Путина, необходимости поддержки Украины, а такие, как Дунцова, создают "белый шум", вызывают ажиотаж и формируют на Западе представление о каком-то "избирательном процессе" в России. Хотя заранее известно, какая будет явка на выборы и какой процент россиян проголосует за Путина.

Что известно о Катерине Дунцовой