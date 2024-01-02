Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сказал 24 Каналу, что все кандидаты, выдвигающиеся на президентские выборы, это театр марионеток. Задача этих "конкурентов" Путина, чьи лозунги пишут в Кремле, – легитимизировать выборный процесс.
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"Наживка" для так называемых оппозиционеров
Главный вопрос выборов, которые должны состояться в России, будет ли признан миром новый президентский срок Путина.
Задача российской оппозиции – бороться за то, чтобы после выборов режим в России был признан западными странами нелегитимным,
– подчеркнул оппозиционный политик.
Все, что сейчас происходит в России, проходит под тотальным контролем власти. Если у журналистки из Ржева Дунцовой возникло желание баллотироваться на пост президента, это означает, что ее избрали в Кремле. Судя по ее соцсетям, она не чувствовала себя дискомфортно в России и поддерживала курс Путина. Дунцова воплощает образ, который нужен на выборах российским властям: женщина из провинции транслирует определенную критику Путина.
Явлинский как кандидат выглядит, будто его из холодильника вытащили. Зюганов или Надеждин – тоже "протухшие". А Дунцова – свежий образ для Запада, для тех, кто рассказывает, что в России еще "не все потеряно". Также она "наживка" для так называемых российских оппозиционеров, живущих на западные гранты и рассказывающих, что в России есть "общественная жизнь",
– подчеркнул Гарри Каспаров.
В то же время радикальная российская оппозиция настаивает на нелегитимности Путина, необходимости поддержки Украины, а такие, как Дунцова, создают "белый шум", вызывают ажиотаж и формируют на Западе представление о каком-то "избирательном процессе" в России. Хотя заранее известно, какая будет явка на выборы и какой процент россиян проголосует за Путина.
Что известно о Катерине Дунцовой
- Дунцову называют "российской Тихановской (участвовала в президентских выборах в Беларуси в 2020 году - 24 Канал). Она работает журналисткой и живет в российском провинциальном городе Ржев. Также была депутатом Ржевской городской думы.
- Она якобы придерживается демократических взглядов и поддерживает прекращение войны в Украине, проведение в России демократических реформ, освобождение политзаключенных, восстановление взаимопонимания со странами мира, поддержку меньшинств, в частности ЛГБТ.
- Однако планы Дунцовой пока не осуществились. Российский ЦИК отказал регистрировать инициативную группу по ее выдвижению из-за "100 ошибок" в документах, предоставленных потенциальной кандидаткой.
- Дунцова подала иск о допуске ее к выборам президента в верховный суд, однако он не был удовлетворен.
- Известно, что Дунцову поддерживает российский оппозиционер Михаил Ходорковский, якобы помогавший ей зарегистрировать свою кандидатуру.