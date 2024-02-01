Одним из таких является либеральный политик Борис Надеждин, который оживил президентскую кампанию в стране-агрессоре. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что избирком разрешил ему собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты.
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Почему Надеждина поддержали россияне
Сначала заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко по приказу Путина запретил россиянам высказывать свое мнение, а потом стремительно позволил – это привело к популярности Надеждина. Если бы журналистку Екатерину Дунцову не сняли с президентской гонки, она бы также получила мощную поддержку. На месте политика мог оказаться каждый участник с противоположной позицией, чем у Владимира Путина.
Надеждин – достаточно интересное явление. Конечно, с самого начала его кандидатура была согласована с Кремлем. Он поддерживает связи с Сергеем Кириенко, который ответственен за внутреннюю политику. Понятно, что это был проект Кремля,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Борис Надеждин в последний день, 31 января, подал заявку на участие в президентских выборах. Политик получил серьезную поддержку российского населения, собрав более 100 тысяч голосов. Бывший депутат Государственной думы России стал фигурой, которая может "отвязаться" от путинского режима и баллотироваться как независимый кандидат.
Какая судьба ждет Надеждина
Центральная избирательная комиссия 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Из-за внесенных в конституцию России изменений, действующий российский президент Владимир Путин имеет право стать президентом в пятый раз, и даже в шестой раз. Впервые он занял эту должность в 2000 году.
"Перед Путиным встал непростой выбор – или сразу снять Надеждина с пробега, то есть объявить подписи недействительными, что в России очень легко сделать, или довести его до конца. Тогда ситуация станет достаточно смешной", – отметил Яковенко.
Картина "благодарности государству" исчезнет и произойдет столкновение 2 позиций:
- Путин – за войну;
- Надеждин – против войны.
В общем сложно сказать, сколько людей в России выступают против Путина и войны с Украиной, потому что нет социологических опросов. Но по косвенным данным, минимально 20 миллионов россиян будут готовы поддержать Бориса Надеждина.
Эта ситуация очень неприятна для Кремля. Однако, я думаю, в независимости от того, что будет происходить с населением, в конечном итоге Надеждину нарисуют максимум 5%,
– резюмировал Игорь Яковенко.
Кандидаты покидают "гонку" за пост президента России
- Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры сразу после того, как подал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи. Зачем он собирал подписи, Бабурин не объяснил. Российский политик призвал избирателей "объединиться вокруг кандидатуры Путина".
- Кроме того, о выходе из президентской гонки заявил и председатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов. Такое решение российский политик принял вскоре после того, как подал в Центризбирком подписи для регистрации кандидатом в президенты России.
- Также бывшую тележурналистку Екатерину Дунцову дисквалифицировали как кандидата на следующих президентских выборах в России. Члены избиркома единогласно проголосовали за отклонение ее кандидатуры, ссылаясь на "многочисленные нарушения" в документах, которые она подала в поддержку своей кандидатуры.