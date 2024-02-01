Одним из таких является либеральный политик Борис Надеждин, который оживил президентскую кампанию в стране-агрессоре. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что избирком разрешил ему собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты.

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Почему Надеждина поддержали россияне

Сначала заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко по приказу Путина запретил россиянам высказывать свое мнение, а потом стремительно позволил – это привело к популярности Надеждина. Если бы журналистку Екатерину Дунцову не сняли с президентской гонки, она бы также получила мощную поддержку. На месте политика мог оказаться каждый участник с противоположной позицией, чем у Владимира Путина.

Надеждин – достаточно интересное явление. Конечно, с самого начала его кандидатура была согласована с Кремлем. Он поддерживает связи с Сергеем Кириенко, который ответственен за внутреннюю политику. Понятно, что это был проект Кремля,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Борис Надеждин в последний день, 31 января, подал заявку на участие в президентских выборах. Политик получил серьезную поддержку российского населения, собрав более 100 тысяч голосов. Бывший депутат Государственной думы России стал фигурой, которая может "отвязаться" от путинского режима и баллотироваться как независимый кандидат.

Заметьте! Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Надеждина ошибочно считают "оппозиционером". Хотя политик выступает против войны в Украине, он не собирается возвращать нашему государству оккупированные территории.

Какая судьба ждет Надеждина

Центральная избирательная комиссия 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Из-за внесенных в конституцию России изменений, действующий российский президент Владимир Путин имеет право стать президентом в пятый раз, и даже в шестой раз. Впервые он занял эту должность в 2000 году.

"Перед Путиным встал непростой выбор – или сразу снять Надеждина с пробега, то есть объявить подписи недействительными, что в России очень легко сделать, или довести его до конца. Тогда ситуация станет достаточно смешной", – отметил Яковенко.

Картина "благодарности государству" исчезнет и произойдет столкновение 2 позиций:

Путин – за войну;

Надеждин – против войны.

В общем сложно сказать, сколько людей в России выступают против Путина и войны с Украиной, потому что нет социологических опросов. Но по косвенным данным, минимально 20 миллионов россиян будут готовы поддержать Бориса Надеждина.

Эта ситуация очень неприятна для Кремля. Однако, я думаю, в независимости от того, что будет происходить с населением, в конечном итоге Надеждину нарисуют максимум 5%,

– резюмировал Игорь Яковенко.

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