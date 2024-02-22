Однак для того, аби Росія не змогла піти далі, необхідно об'єднати усі зусилля, аби не дати їй перемогти. На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, що загроза для Європи є критичною.

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Що свідчить про підготовку Росії до глобальної війни

У західних ЗМІ все більше пишуть про те, що війна Росії з НАТО може бути відтермінована. Спочатку говорили про загрозу через 3 – 4 роки. А ось нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що НАТО може піддатися нападу з боку Росії вже за 5 – 8 років.

Україна дає час Європі підготуватися: накопичити більше ресурсу на складах, відновити військове виробництво. Адаптувати зброю після величезного досвіду, який вони отримують від використання цієї зброї в Україні. Якщо називати речі своїми іменами, ми даємо час Європі,

– наголосив Михайло Подоляк.

Росія вже чітко перебудувалась за час повномасштабного вторгнення. Тепер вона, за словами Подоляка, є мілітарним табором, де немає ніяких прав та свобод, жодних соціальних програм, а є нескінчений мобілізаційний ресурс, який можна спалювати.

До того ж Росія також проводить роботу над помилками. Вони адаптують свою зброю, формують нові виробництва разом з Північною Кореєю, накопичують зброю, відновлюють її. Крім того, Кремль отримає кілька мільйонів людей, які пройдуть через досвід масштабної війни.

Все це перебудоване, заточене на агресію, на ненависть до європейського, величезною чотирьохмільйонною ордою заливає Європу. Виникає питання, а ви точно впевнені, що зброя, яка є на складах, ефективно все це знищуватиме? Що буде велика кількість тих, хто бажає, взяти цю зброю до рук? І чи точно люди, не маючи досвіду та певної психологічної підготовки, зможуть протистояти Росії, яка, починаючи з повномасштабного вторгнення України, поводила себе знахабніло?,

– риторично запитав Подоляк.

Є лише один спосіб запобігти вторгненню Росії до інших європейських країн – не дати їх перемогти в Україні, спільними зусиллями показати мову сили – єдину, яку розуміють у країні-агресорці.

Якщо Росія не програє війну, то Європа не витримає тиску

Якщо Росія зазнає поразки у війні проти України, це, на думку Подоляка, призведе до кількох наслідків.

Розпадеться цей терористичний умовний альянс.

Суттєво заспокоїться багато ескалаційних джерел, які підживлюються російською культурою. Мовиться про ультраправі та ультраліві протести – все, що сьогодні відбувається навіть у Європі.

Також заспокояться цілі регіони – Близький Схід, Африканський континент. Всі перевороти інакше сприйматимуть в Центральній Африці. Тихоокеанський регіон буде набагато спокійніший, тому що Північна Корея усвідомить, що більше немає "матки", від якої можна брати донати й атакувати сусідні країни.

Тоді, стверджує Подоляк, формат безпеки може бути перебудований, а міжнародні інститути – переосмислені.

Існує інший варіант. Росія не програє війну, і тоді вона ультимативно вимагатиме домінування в Європі. Чи зможе тоді Європа протистояти? У Європі скажуть, що вони не можуть воювати, бо ж є цивілізованими людьми, а тому відмовляться від частини свого суверенітету, від певних правил на користь Росії. Це настільки вже очевидно, що немає ніяких "5 – 8 років". Є ситуація: виграш України спільними зусиллями – програш в Україні спільними зусиллями. Інших варіантів не існує,

– резюмував Подоляк.

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