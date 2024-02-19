Як зазначають у виданні, представники країн-членів НАТО у приватних розмовах на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали потребу у підготовці до можливого нападу Росії на одну з них. Відповідні побоювання витають у небі після того, як виникли сумніви у захисті Європи з боку США.

Читайте також Європа – під загрозою, якщо Путіна не зупинити: головні заяви з Мюнхенської конференції

У Європі все більше сумнівів щодо ролі США як захисника

У виданні Bloomberg пишуть, що у приватних розмовах члени НАТО тепер говорять про ймовірний напад Росії на них, як про небезпеку, яка потребує негайної відповіді. Це пов'язано з тим, що в держав усе більше сумнівів у тому, що традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу збережуть Сполучені Штати.

Союзники Байдена тривожаться не безпідставно. Вони усвідомлюють, що нині перебувають у ситуації, в якій Кремль може бути підбадьорений своїми успіхами на полі бою. Паралельно з тим США можуть зменшити підтримку Європи, а сам континент може зробити недостатньо, щоб підготуватися.

Журналісти пишуть, що на Мюнхенській безпековій конференції домінував цей песимізм. І це при тому, що на ній зібралися представники оборонних відомств задля підбиття підсумків найбільших геополітичних загроз, які постали перед світом.

У Мюнхені також панувала невизначеність

Високопосадовці у сфері безпеки з приводу нездатності США надати 60 мільярдів доларів фінансування Україні висловили занепокоєння. Тож вони розглядають сценарії, за яких погіршення підтримки нашої держави може стати поштовхом Росії до нападу на союзника по НАТО.

Якщо порівнювати з попередніми зустрічами, то ця, за словами посадовців, характеризувалася тим, що на ній панувала невизначеність.

Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять – вісім років,

– наголосив в інтерв'ю Bloomberg міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Тим часом своєю думкою поділився сенатор-республіканець від штату Огайо Джей Ді Венс. Зауважимо, що він – близький союзник Дональда Трампа та противник допомоги для України. Він озвучив думку багатьох членів його партії. За його словами, США слід переорієнтовувати свою зовнішню політику на Азію. Натомість на підтримку Європи слід залишити менше ресурсів.

Проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватися,

– зауважив Венс під час панельної дискусії у Мюнхені.

Один з високопоставлених помічників конгресменів прокоментував питання фінансування для України. За його словами, навіть якщо США його ухвалять, обладнання потрапить до нашої держави не відразу.

Тим часом видання наголошує на тому, що нашій державі необхідні ракети для протиповітряної оборони. Адже їхній дефіцит уже став причиною того, що російські ракетні обстріли завдають серйозних збитків.