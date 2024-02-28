Президент України заявив, що російська війна проти України є спробою знищити не тільки українську незалежність, це спроба знищити міжнародний порядок, в якому кожна нація має право жити вільно та заслуговує на повагу. Відповідну заяву український лідер зробив 28 лютого на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про війну в Україні

Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює – ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів,

– заявив Зеленський.

Він додав, що наразі кожен під загрозою. Адже Росія має значні інструменти для дестабілізації ситуації у багатьох країнах: від прямої агресії до гібридних ударів через спеціальні політичні операції, щоб провокувати розколи в інших суспільствах через:

дезінформацію,

економічний тиск,

поширення корупції,

використання енергоресурсів як політичної зброї.

"Ми маємо разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя", – підсумував Зеленський.

Президент додав, що для боротьби з Росією треба нарощувати виробництво зброї – Україна пропонує спільну роботу щодо продукції у сфері оборони. Адже Путін, бачачи дефіцити зброї в ЗСУ, більше думає, що може "дотиснути" Європу та Захід.

Володимир Зеленський додав, що Київ за результатами саміту "Україна – Південно-Східна Європа" має конкретні домовленості щодо зміцнення нашої країни та артилерії.

Що відомо про саміт "Україна – Південно-Східна Європа"