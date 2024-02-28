Сьогодні президент Зеленський прибув до албанської столиці для участі у саміті. За словами глави держави, він збирається вже вдруге. Головна тема дискусії – спільний шлях до євроатлантичної мети. Зеленський наголосив, що він запропонує учасникам заходу підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

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13:18, 28 лютого "Ми закликаємо Росію зупинити цю війну", - прем'єр Албанії "Ми тут, аби поновити нашу солідарність, підтримати Україну та її народ. Ми закликаємо Росію зупинити цю війну. Ми хочемо справедливого миру, який спиратиметься на Хартію ООН, міжнародне право, резолюції Генасамблеї ООН", – наголосив Еді Рама, очільник албанського уряду. Політик підкреслив, що йдеться про мир, який поважатиме права України.