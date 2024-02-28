Сегодня президент Зеленский прибыл в албанскую столицу для участия в саммите. По словам главы государства, он собирается уже во второй раз. Главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели. Зеленский отметил, что он предложит участникам мероприятия поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.
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Есть около 500 оборонных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Украине. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина, считает Зеленский.
Он вспомнил о проблеме поставок боеприпасов, которая существенно влияет на ход событий на фронте.
Президент призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству. Он предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве.
Поражение Путина - это наша общая безопасность, - Зеленский
Президент Зеленский поблагодарил Рами за организацию саммита, за возможность всем вместе обсудить, как страны Юго-Восточной Европы могут усилить себя.
Глава государства заявил, что Путин пытается вернуть старые диктаты. Он хочет навязывать свои желания другим нациям.
Поражение Путина – это наша общая безопасность, – подчеркнул Зеленский.
Президент вспомнил, что жизнь в Европе – это равноценность и равноправие каждой страны. Не должно быть такого, что безопасность одного государства ценится выше безопасности другого.
Зеленский отметил, что каждая из стран Юго-Восточной Европы заслуживает быть частью ЕС и НАТО.
Глава Украины пригласил участников мероприятия принять участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Надо останавливать Путина, а не Украину, - Эди Рама
Премьер Албании напомнил, что Украина борется не только за собственное существование, но и за европейские ценности.
Он также обратился к тем голосам в Европе, кто считает, что поддержка Украины – это препятствие для мира.
Рама отметил, что останавливать надо не Украину, а Путина. Потому что выгораживание агрессора – это легитимизация для следующей агрессии, это признание превосходства силы над правом.
По словам Рамы, победа России ставит под вопрос существование ЕС.
Поддержка Украины не должна зависеть от бюрократических затяжек
Эди Рама добавил, что, его страна, к сожалению, не способна предоставить Украине тот уровень военной поддержки, который бы позволил ей отразить российскую агрессию. Поэтому он обратился к самым богатым демократиям Европы с призывом предоставить Украине необходимую помощь.
Выживание Украины как свободного демократического государства и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки, которую они не дают. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград, подчеркнул Эди Рама.
"Мы призываем Россию остановить эту войну", - премьер Албании
"Мы здесь, чтобы восстановить нашу солидарность, поддержать Украину и ее народ. Мы призываем Россию остановить эту войну. Мы хотим справедливого мира, который будет опираться на Хартию ООН, международное право, резолюции Генассамблеи ООН", – отметил Эди Рама, глава албанского правительства.
Политик подчеркнул, что речь идет о мире, который будет уважать права Украины. Рама заметил, что саммит – это сигнал поддержки Киеву, признак того, что мир вместе с Украиной и осознает угрозу, которая над ним нависла.
Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"
Состоялась церемония встречи участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".