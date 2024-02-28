13:45, 28 февраля

Есть около 500 оборонных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Украине. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина, считает Зеленский.

Он вспомнил о проблеме поставок боеприпасов, которая существенно влияет на ход событий на фронте.

Президент призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству. Он предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве.