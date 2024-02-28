Про це повідомив міністр із питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. До Тирани Зеленський прибув після свого візиту до Саудівської Аравії.

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Зеленський прибув у Албанію з візитом

Хасані зазначив, що для нього велика честь вітати українського лідера в албанській столиці Тирані. Глава албанського МЗС оприлюднив фото, на якому зустрічав Зеленського прямо з літака.

Зеленський прибув у Албанію / Фото з акаунту @IgliHasani у соцмережі Х

Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти агресії Росії,

– написав Хасані.

Наразі Володимир Зеленський нічого не писав стосовно свого візиту в Албанію. Варто зазначити, що видання Euronews повідомляло, з посиланням на слова прем'єр-міністр Албанії Еді Рами, що президент України Володимир Зеленський відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України, який відбудеться 28 лютого.

Зеленський побував у Саудівській Аравії