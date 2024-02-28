Про це повідомив міністр із питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. До Тирани Зеленський прибув після свого візиту до Саудівської Аравії.
До теми Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію й Азербайджан, – ЗМІ
Зеленський прибув у Албанію з візитом
Хасані зазначив, що для нього велика честь вітати українського лідера в албанській столиці Тирані. Глава албанського МЗС оприлюднив фото, на якому зустрічав Зеленського прямо з літака.
Зеленський прибув у Албанію / Фото з акаунту @IgliHasani у соцмережі Х
Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти агресії Росії,
– написав Хасані.
Наразі Володимир Зеленський нічого не писав стосовно свого візиту в Албанію. Варто зазначити, що видання Euronews повідомляло, з посиланням на слова прем'єр-міністр Албанії Еді Рами, що президент України Володимир Зеленський відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України, який відбудеться 28 лютого.
Зеленський побував у Саудівській Аравії
- Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Український глава держави зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
- Найголовнішою темою зустрічі, питанням номер один була Формула миру. Президент повідомив, що під час зустрічі було обговорено пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації.
- Також важливою темою зустрічі стали "конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах". Президент зазначив, що команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені.
- Крім того, Зеленський обговорив із саудитами повернення полонених і депортованих українських осіб. Адже Саудівська Аравія виступає лідером у посередництві зі звільнення наших громадян від рук загарбників.
- ЗМІ також писали, що Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію та Азербайджан. За даними журналістів, візит українського очільника у ці дві країни може відбутися в березні 2024 року.