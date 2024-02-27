Про що говоритиме Зеленський у Саудівській Аравії
Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом,
– написав президент.
За його словами, найголовнішою темою зустрічі, питанням номер один стане Формула миру.
"Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – пояснив лідер держави.
Що ще обговорять, окрім Формули миру
Ще однією метою візиту Зеленського до Саудівської Аравії є розмова про повернення полонених і депортованих осіб.
Лідерство Саудівської Аравії уже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати,
– висловився Зеленський.
Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.