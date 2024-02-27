Про що говоритиме Зеленський у Саудівській Аравії

Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом,

– написав президент.

За його словами, найголовнішою темою зустрічі, питанням номер один стане Формула миру.

"Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – пояснив лідер держави.

Що ще обговорять, окрім Формули миру

Ще однією метою візиту Зеленського до Саудівської Аравії є розмова про повернення полонених і депортованих осіб.

Лідерство Саудівської Аравії уже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати,

– висловився Зеленський.

Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.