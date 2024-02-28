Президент Украины заявил, что российская война против Украины является попыткой уничтожить не только украинскую независимость, но и попыткой уничтожить международный порядок, в котором каждая нация имеет право жить свободно и заслуживает уважения. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 28 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о войне в Украине
Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает – мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что сейчас каждый под угрозой. Ведь Россия имеет значительные инструменты для дестабилизации ситуации во многих странах: от прямой агрессии до гибридных ударов через специальные политические операции, чтобы провоцировать расколы в других обществах через:
- дезинформацию,
- экономическое давление,
- распространения коррупции,
- использование энергоресурсов как политического оружия.
"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", – подытожил Зеленский.
Президент добавил, что для борьбы с Россией надо наращивать производство оружия – Украина предлагает совместную работу по продукции в сфере обороны. Ведь Путин, видя дефициты оружия в ВСУ, думает, что может "дожать" Европу и Запад.
Владимир Зеленский добавил, что Киев по результатам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" имеет конкретные договоренности по укрепления нашей страны и артиллерии.
Что известно о саммите "Украина – Юго-Восточная Европа"
- 28 февраля в столице Албании стартовал саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". На него в Тирану приехал Владимир Зеленский.
- Президент Украины уже встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой. Последний заявил, что Украина борется не только за собственное существование, но и за европейские ценности. Албанский политик сказал, что надо останавливать Путина, ведь победа России ставит под вопрос существование ЕС.
- В свою очередь Зеленский объяснил, что поражение Путина – это наша общая безопасность. Президент добавил, что Украине нужно больше боеприпасов, и призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству.
- Зеленский предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве, а также пригласил страны на саммит мира, который состоится в Швейцарии. Подробнее о заявлениях украинской и албанской сторон – читайте в тексте 24 Канала.