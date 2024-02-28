Президент Украины заявил, что российская война против Украины является попыткой уничтожить не только украинскую независимость, но и попыткой уничтожить международный порядок, в котором каждая нация имеет право жить свободно и заслуживает уважения. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 28 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский прибыл в Албанию с визитом: какова цель поездки президента

Что сказал Зеленский о войне в Украине

Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает – мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас каждый под угрозой. Ведь Россия имеет значительные инструменты для дестабилизации ситуации во многих странах: от прямой агрессии до гибридных ударов через специальные политические операции, чтобы провоцировать расколы в других обществах через:

дезинформацию,

экономическое давление,

распространения коррупции,

использование энергоресурсов как политического оружия.

"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", – подытожил Зеленский.

Президент добавил, что для борьбы с Россией надо наращивать производство оружия – Украина предлагает совместную работу по продукции в сфере обороны. Ведь Путин, видя дефициты оружия в ВСУ, думает, что может "дожать" Европу и Запад.

Владимир Зеленский добавил, что Киев по результатам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" имеет конкретные договоренности по укрепления нашей страны и артиллерии.

Что известно о саммите "Украина – Юго-Восточная Европа"