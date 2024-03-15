Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив, що визнають подібні російські вибори нелегітимними, передає 24 Канал.
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США не визнають вибори Росії на окупованих територіях
У своїй заяві Міллер рішуче засудив дії Росії в Україні. Він підкреслив позицію США проти спроб Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом фальсифікації виборів на тимчасово окупованих українських територіях.
Речник Держдепу чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не визнають легітимність або результати фальшивих президентських виборів, проведених Росією на українській землі. Він підтвердив визнання Сполученими Штатами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму як невіддільних частин України.
Європарламент не визнає результатів виборів у Росії
- Голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер заявив, що Європейський парламент не визнає результати виборів президента Росії, які мають відбутися вже у березні 2024 року. За словами євродепутата, ці вибори "нічого спільного з демократією не мають".
- Він також підкреслив, що президент Росії Путін боїться "української моделі" вільного і відкритого суспільства. Депутат Європарламенту підкреслив, що Путін розглядає демократію як виклик своєму керівництву.
- Варто зазначити, що наразі у прикордонних російських областях діють рейди російських добровольців з РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону. Бійці легіону "Свобода Росії", оголошуючи про свій рейд, заявили, що "йдуть" на вибори, аби звільнити росіян від терористичної організації, яка захопила владу.
- Крім того, один із представників легіону зазначив, що зірвати проведення виборів у Курській та Бєлгородській області – стане гарним результатом для них. Найбільше це стосується населених пунктів у прикордонних з Україною російських областях.