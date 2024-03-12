Насправді заклики не йти на так звані "вибори" президента Росії – це робота на Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов.

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Тиск на виборчу систему

Ростислав Мурзагулов переконаний, що акція "Полудень проти Путіна" не легалізує путінський режим. Навпаки, адже російський диктатор дуже боїться конкуренції, тому не допустив на «вибори» багатьох так званих опозиціонерів.

Путін створює собі бюлетень "я + три сірі миші". Якщо ти хочеш собі явки, красиві "перемоги", хочеш всьому світу показати, який ти "потужний політик", допусти туди кілька людей, які тебе не люблять. Але він цього не робить,

– зауважив він.

Якщо ніхто не приходить на "вибори", то виборча система не відчуває жодного тиску. А якщо нема тиску, тоді на виборчій дільниці відповідні люди потім самі заповнюють бюлетені та "голосують" за Путіна.

Коли за спиною стоїть величезний натовп, який один одного підраховує, виборча система перебуває під величезним тиском. Члени виборчої комісії відчують це.

"Тоді у будь-якого диктатора руйнується його система під тиском. Це один з його видів. Тому говорити не йти на вибори – це просто робота на Путіна. Ви ж бачите логіку Путіна: оточив себе "сірими мишами", хоче, щоб ніхто не приходив з опозиції та не ставив ці галочки", – підкреслив публіцист.

Громадський діяч додав, що перемалювати ці галочки у бюлетенях складно технічно, морально та емоційно для тих, хто цим займається. Тому треба тиснути на виборчу систему.

Зверніть увагу! Суть акції "Полудень проти Путіна" полягає в тому, що людям, які виступають проти Владіміра Путіна, потрібно прийти в день "виборів" на виборчі дільниці одночасно – опівдні. Їм пропонується або голосувати проти кремлівського диктатора за будь-якого з трьох інших кандидатів, або псувати бюлетень.

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