За інформацією журналістів, у Москві вже формують VIP-фанзону для учасників заходу, що має стати грандіозним дійством на честь Владіміра Путіна. Учасникам концерту, які в основному будуть студентами, обіцяють подарунки та вихідний.

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"Вибори" Путіна та концерт

Відомо, що для входу на захід потрібно буде пройти перевірку Федеральною службою охорони, що вказує на можливу присутність самого Путіна. Після натяків про післявиборчий характер концерту, організатори швидко змінили формулювання, замінивши "Путіна" на "президента".

Керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила окремий чат для VIP-фанзону концерту, який відбудеться 18 березня на Красній площі. Офіційно захід присвячений анексії Криму,

– пишуть ЗМІ.

На сцені планують виступи відомих виконавців, серед яких:

гурт "Любе";

Григорій Лєпс;

Стас Міхайлов;

співачка Валерія;

ймовірно, SHAMAN.

Зверніть увагу! Студентам, які погодяться взяти участь у заході, обіцяють не тільки мерч, але й звільнення від занять. Вочевидь, Кремлівський ватажок хоче показати, що має підтримку серед молоді.

Контекст