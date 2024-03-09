По информации журналистов, в Москве уже формируют VIP-фанзону для участников мероприятия, что должно стать грандиозным действом на честь Владимира Путина. Участникам концерта, которые в основном будут студентами, обещают подарки и выходной.

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"Выборы" Путина и концерт

Известно, что для входа на мероприятие нужно будет пройти проверку Федеральной службой охраны, что указывает на возможное присутствие самого Путина. После намеков о поствыборном характере концерта, организаторы быстро изменили формулировку, заменив "Путина" на "президента".

Руководитель московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала отдельный чат для VIP-фанзона концерта, который состоится 18 марта на Красной площади. Официально мероприятие посвящено аннексии Крыма,

– пишут СМИ.

На сцене планируют выступления известных исполнителей, среди которых:

группа "Любэ";

Григорий Лепс;

Стас Михайлов;

певица Валерия;

вероятно, SHAMAN.

Обратите внимание! Студентам, которые согласятся принять участие в мероприятии, обещают не только мерч, но и освобождение от занятий. Очевидно, кремлевский главарь хочет показать, что имеет поддержку среди молодежи.

Контекст