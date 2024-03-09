По информации журналистов, в Москве уже формируют VIP-фанзону для участников мероприятия, что должно стать грандиозным действом на честь Владимира Путина. Участникам концерта, которые в основном будут студентами, обещают подарки и выходной.
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"Выборы" Путина и концерт
Известно, что для входа на мероприятие нужно будет пройти проверку Федеральной службой охраны, что указывает на возможное присутствие самого Путина. После намеков о поствыборном характере концерта, организаторы быстро изменили формулировку, заменив "Путина" на "президента".
Руководитель московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала отдельный чат для VIP-фанзона концерта, который состоится 18 марта на Красной площади. Официально мероприятие посвящено аннексии Крыма,
– пишут СМИ.
На сцене планируют выступления известных исполнителей, среди которых:
- группа "Любэ";
- Григорий Лепс;
- Стас Михайлов;
- певица Валерия;
- вероятно, SHAMAN.
Контекст
- Мероприятия, которые устраивает Москва в честь "победы" Владимира Путина, вызывают не только сомнения в их демократичности, но и свидетельствуют о театрализованности реальности, конструируемой Кремлем.
- Псевдовыборы президента России, которые должны проходить с 15 по 17 марта, уже сейчас осуждены международным сообществом и Украиной.
- Признавать их легитимность ни одна цивилизованная страна не будет, поскольку это означает параллельно признать аннексию Россией украинских территорий. Собственно, частей Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.