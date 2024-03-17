Про це розповіли низка російських ЗМІ і телеграм-каналів. За наявною інформацією, петарду підірвала 64-річна пенсіонерка Олена у Будинку культури Солдатова на Комсомольському проспекті у Пермі.

Читайте також Яка несподіванка: дані екзит-полів свідчать про впевнену "перемогу" Путіна

Перед вибухом спілкувалася телефоном

Як зазначають очевидці, перед вибухом пенсіонерка спілкувалася телефоном з кимось. Попередньо, вона могла спілкуватися з шахраями, які буцімто змусили її це зробити.

Звернімо увагу! Ця ситуація може бути провокацією, влаштованої самими росіянами на місці. Одна з цілей – продемонструвати, що так звані "вибори" буцімто планують зірвати.

Відомо, що внаслідок вибуху жінка зазнала поранення правої руки. Спочатку їй надали всю необхідну допомогу. А після того госпіталізували до медичного закладу. Тим часом з виборчої дільниці всіх присутніх евакуювали.

До слова, інформацію про надзвичайну подію підтвердили у міністерстві територіальної безпеки регіону.

ЗМІ пишуть, що жінці вдалося пронести всередину будівлі велику петарду. Після чого вона її у вбиральні підірвала. Цікаво, що інші видання зауважили, що до Будинку культури вона йшла з пакетом. Його вміст охоронець перевірив, але нічого забороненого не побачив.

До слова, окремої уваги заслуговує дівчина, яка зняла відео, ймовірно, біля цієї виборчої дільниці. Вона не добирала слів і досить багато матюкалася, розповідаючи про приїзд поліції. У нашому телеграм-каналі можна побачити відео та послухати її бідкання.

Тим часом на виборах віддали голос за Кирила Буданова