Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов насамперед зазначає: відповідний рейд російських добровольців на територію Росії є вигідним для України, оскільки відвертає увагу ворожих військ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Які можливості у російських добровольців

Щонайголовніше, очільник Головного управління розвідки додає: "Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм (російським добровольцям – 24 Канал) стане легше просуватися далі й досягати своєї мети". Однак наразі, за його словами, легіонери не можуть дійти до Москви.

Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відвернути сили на фронті на оборону своїх (російських – 24 Канал) прикордонних рубежів,

– зазначив керівник ГУР.

Власне, причиною того, чому Буданов заявляє, що російські добровольці не дійдуть до Москви, й той факт, що в них недостатньо для цього зброї. Слід згадати, що у Російському добровольчому корпусі наголошували: формують арсенал з бойових "трофеїв".

За словами бійців, коли вони воюють проти кремлівських солдатів в Україні, є частиною Сил оборони. Однак коли переступають кордон – не є військовослужбовцями ЗСУ, натякаючи, що не можуть використовувати надану Заходом техніку.

Коли ми йдемо на територію Росії – ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю... Яка зброя в нас є? Трофейна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки й ми цим користуємося,

– говорив боєць легіону "Свобода Росії".

Зверніть увагу! Російський добровольчий корпус спільно з легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.

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