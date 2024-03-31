Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Кирило Буданов прокоментував рейд російських добровольців

Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація на фронті, їм стане легше просуватись далі і досягати своєї мети,

– висловився Буданов.

Розвідник пояснив, що станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відтягнути сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів.

Керівник ГУР МО додав, що в той час, коли йде максимальна напруга на фронті в Україні, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань з відновлення, відбиття своєї держави.

За його словами, коли радикально почнуться зміни, а Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу.

Рейд російських добровольців: основне