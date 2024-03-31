Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Кирило Буданов прокоментував рейд російських добровольців
Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація на фронті, їм стане легше просуватись далі і досягати своєї мети,
– висловився Буданов.
Розвідник пояснив, що станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відтягнути сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів.
Керівник ГУР МО додав, що в той час, коли йде максимальна напруга на фронті в Україні, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань з відновлення, відбиття своєї держави.
За його словами, коли радикально почнуться зміни, а Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу.
Рейд російських добровольців: основне
- Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Курської та Бєлгородської областей Росії у рамках спільної операції.
- Тоді добровольці закликали росіян зробити правильний вибір перед псевдовиборами президента Росії.
- Нещодавно російські добровольці звернулись до губернатора Бєлгородської області Гладкова. Вони закликали поплічника Путіна припинити прикриватись мирними людьми та евакуювати жителів регіону.