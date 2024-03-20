До Вячєслава Гладкова звернулись Російський добровольчий корпус, Легіон "Свобода Росі" та Сибірський батальйон. Вони закликали губернатора подумати про свій народ, пише 24 Канал.

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Що сказали російські добровольці

Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області,

– написали добровольці.

Вони пояснили, що:

посилюють удари по військових цілях,

обстріл регіону фактично не припиняється,

люди продовжують страждати та гинути.

Добровольці зазначили, що жертви серед мирних – на совісті місцевої влади, адже вона перешкоджає евакуації людей.

"Гладков! Подумай про свій народ! Ти нестимеш відповідальність за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом. Збережіть життя людей!" – закликали добровольці.

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