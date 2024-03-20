К Вячеславу Гладкову обратились Русский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон. Они призвали губернатора подумать о своем народе, пишет 24 Канал.
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Что сказали российские добровольцы
Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области,
– написали добровольцы.
Они объяснили, что:
- усиливают удары по военным целям,
- обстрел региона фактически не прекращается,
- люди продолжают страдать и гибнуть.
Добровольцы отметили, что жертвы среди мирных – на совести местной власти, ведь она препятствует эвакуации людей.
"Гладков! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не произойдет в ближайшее время. Сохраните жизни людей!" – призвали добровольцы.
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Россия обстреливает Белгородскую область
- Российские добровольцы, начиная с 13 марта, призывают российские власти эвакуировать мирных жителей Курской и Белгородской областей России. Они даже опубликовали карту населенных пунктов и объяснили, что будут бить по военным объектам Кремля, которые путинская армия использует для войны в Украине.
- Добровольцы объявляли по меньшей мере дважды, что с 21:00 по 7 утра следующего дня люди могут уехать. Однако российские власти не слишком спешат эвакуировать людей. По состоянию на 15 марта говорилось о 7 тысяч гражданских машин, которые выехали из Белгородской области, и 600 – из Брянской области.
- Легион "Свобода России" перехватил разговор россиян, в котором говорилось о том, что Россия атакует гражданских на Белгородщине. В частности, сын рассказал матери: "Это наши большие бомбы сбрасывают".