За даними росіян, об'єктом влучання став колишній спиртовий завод. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Курській області "атакували" колишній спиртзавод
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що 8 квітня вночі нібито "український безпілотник" скинув вибухівку на території колишнього спиртзаводу неподалік села Гуєво Суджанського району. Там сталося займання.
Російські телеграм-канали також поширили у мережі фото з наслідками ймовірної атаки. На фото можна побачити займання будівлі, яка може бути колишнім спиртзаводом.
У Курській області була пожежа на території колишнього спиртзаводу / Фото з російських телеграм-каналів
За словами губернатора Курської області пожежа, що виникла в приміщенні буцімто "заводського клубу, що не діє", вже ліквідована. За даними Старовойта, постраждалих внаслідок "атаки" нібито немає.
У Росії постійно неспокійно і чути вибухи
- У Бєлгороді 7 квітня було чутно звуки вибухів. Жителі міста бачили величезний стовп чорного густого диму, а також писали про нібито роботу протиповітряної оборони.
- До цього вночі два населені пункти Бєлгородської області атакували FPV-дрони, що призвело до пожежі й пошкодження газопроводу та автомобілів. Зокрема, постраждали нібито населені пункти в Шебекинському та Грайворонському міських округах області.
- Днем раніше у Ростовській області у місті Азов підірвали трубопровід, який транспортував нафту в міський порт. Після цього окупанти мали проблеми із перекачуванням нафтопродуктів.
- Також 6 квітня у Бєлгородській області знову пролунали вибухи. Російська влада запевняла, що тоді "потужно відпрацювала ППО", яка буцімто "збила" аж 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Постраждалих нібито "немає".
- Увечері 5 квітня в Єйську та Енгельсі пролунали вибухи. Джерела 24 Каналу підтвердили, що атака безпілотних літальних апаратів завдала серйозних пошкоджень щонайменше трьом стратегічним бомбардувальникам Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс-2. Крім того, повідомляється, що противник також втратив кілька літаків типу Су в результаті атаки.