Про успішне ураження російського трубопроводу для нафти повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Де розташоване місто Азов, у якому підірвали нафтопровід, наскільки далеко від кордону з нашою державою – читайте в матеріалі 24 Канал.
До теми У Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів, – ГУР
Наскільки далеко розташоване місто Азов від України
В українській розвідці зазначили, що в ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов, що у Ростовській області Росії, внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту",
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України,
– зазначили у ГУР МО.
Варто зазначити, що місто Азов у Ростовській області Росії розташоване за близько 80 кілометрів від українського кордону на тимчасово окупованій території Донецької області.
Де розташоване місто Азов у Росії: дивіться на карті
У Росії почастішали вибухи на нафтових об'єктах
- У Росії 3 квітня горів склад із паливом начебто "поряд із зерновим терміналом". Пожежу бачили у кількох районах міста, однак коментарів від місцевої влади, що ж сталося, населення Ростова так і не дочекалося.
- За день до цього Україна атакувала завод ТАНЕКО, що розташований в Татарстані за понад 1 000 кілометрів від українського кордону. Це був один із перших нафтопереробних заводів, які Росія збудувала після розпаду Радянського Союзу "з нуля". Там також спалахнула пожежа.
- Про атаки по нафтопереробних заводах у Росії висловився і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що наша держава має право захищати свою енергетичну інфраструктуру, вдаючись до ударів по російських об'єктах.
- Водночас видання Financial Times заявило з посиланням на власні джерела, що США закликають Україну утриматись від ударів по нафтових об'єктах на території Росії. Оскільки це, на їхню думку, впливає на ціни на сировину у всьому світі.