Про успішне ураження російського трубопроводу для нафти повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Де розташоване місто Азов, у якому підірвали нафтопровід, наскільки далеко від кордону з нашою державою – читайте в матеріалі 24 Канал.

До теми У Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів, – ГУР

Наскільки далеко розташоване місто Азов від України

В українській розвідці зазначили, що в ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов, що у Ростовській області Росії, внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту",

завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України,

– зазначили у ГУР МО.

Варто зазначити, що місто Азов у Ростовській області Росії розташоване за близько 80 кілометрів від українського кордону на тимчасово окупованій території Донецької області.

Де розташоване місто Азов у Росії: дивіться на карті

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