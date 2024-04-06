Раніше трубопроводом перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Читайте також Україна пошкодила Ту-95 на аеродромі "Енгельс": що це за літаки та якими ракетами б'ють

Тепер завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Вибух на трубопроводі в Росії: дивіться відео

У ГУР наголосили, що трубопровід використовувався Росією у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

В Росії дедалі частіше лунають вибухи