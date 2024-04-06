Раніше трубопроводом перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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Тепер завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Вибух на трубопроводі в Росії: дивіться відео
У ГУР наголосили, що трубопровід використовувався Росією у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.
В Росії дедалі частіше лунають вибухи
- Вночі 5 квітня Сили оборони атакували російські аеродроми, які також розташовані глибоко в тилу ворога. Зокрема було завдано удару по авіабазі повітряно-космічних сил Росії під Морозовськом у Ростовській області. За даними джерела 24 Каналу, було ліквідовано щонайменше 6 та пошкоджено 8 військових літаків окупантів.
- Також під час удару по аеродрому "Енгельс-2", імовірно, важких пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Водночас у Єйську згоріли два літаки Су-25. До того ж українські сили завдали удару по аеродрому в Курську.
- Сили України 2 квітня вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували об'єкти в Татарстані, які розташовані на відстані понад 1200 кілометрів від кордону з нашою країною. Українські БпЛА прилетіли на завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі та нафтопереробне підприємство у Нижньокамську.