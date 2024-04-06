Ранее по трубопроводу осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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Теперь загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Взрыв на трубопроводе в Росиии: смотрите видео

В ГУР отметили, что трубопровод использовался Россией в военных целях для поддержания ведения геноцидной войны против Украины.

В России все чаще гремят взрывы