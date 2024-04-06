Ранее по трубопроводу осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Читайте также Украина повредила Ту-95 на аэродроме "Энгельс": что это за самолеты и какими ракетами бьют
Теперь загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.
Взрыв на трубопроводе в Росиии: смотрите видео
В ГУР отметили, что трубопровод использовался Россией в военных целях для поддержания ведения геноцидной войны против Украины.
В России все чаще гремят взрывы
- Ночью 5 апреля Силы обороны атаковали российские аэродромы, также расположенные глубоко в тылу врага. В частности, был нанесен удар по авиабазе воздушно-космических сил России под Морозовском в Ростовской области. По данным источника 24 Канала, было ликвидировано по меньшей мере 6 и повреждено 8 военных самолетов окупантов.
- Также во время удара по аэродрому "Энгельс-2", вероятно, тяжелые повреждения получили по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В то же время в Ейске сгорели два самолета Су-25. К тому же украинские силы нанесли удар по аэродрому в Курске.
- Силы Украины 2 апреля впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали объекты в Татарстане, расположенные на расстоянии более 1200 километров от границы с нашей страной. Украинские БПЛА прилетели на завод по производству "Шахедов" в Елабуге и нефтеперерабатывающее предприятие в Нижнекамске.