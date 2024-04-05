Как отметили источники 24 Канала, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс-2". А еще российские захватчики не досчитаются нескольких "Су".
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Спутниковые снимки аэродромов выложили в сеть
Так, "Радио Свобода" выложило видеосравнение спутниковых снимков авиабазы воздушно-космических сил России под Морозовском в Ростовской области. Их делали в 11 утра 4 апреля и в то же время 5 апреля.
Спутниковые снимки с аэродрома Морозовск: смотрите видеосравнение
Видеосравнение плохого качества. Поэтому, на нем сложно разглядеть, или что-то изменилось. В то же время СМИ пишут, что после удара некоторые самолеты российские военные переместили.
Осинтер MT Anderson в своей сети X выложил спутниковые снимки за 4 апреля. Он отметил, что на них можно увидеть много воздушных судов. Насчитал 26 Су-34 и 3 Су-30/Су-35. Он добавил, что "посмотрим, что будет завтра".
Спутниковые снимки с аэродрома Морозовск за 4 апреля / Фото со страницы MT Anderson
В то же время он выложил спутниковые снимки из Ейска. Там как раз сравнение до и после. Как отметил осинтер, "единственное отличие, которую я смог разглядеть – возможный разлив жидкости и обломки в северном углу авиабазы".
Спутниковые снимки с аэродрома из Ейска / Фото со страницы MT Anderson
Спутниковые снимки с аэродрома из Ейска / Фото со страницы MT Anderson
Удары Украины по российским аэродромам 5 апреля: что известно
- Как отметили источники 24 Канала, во время атаки на Морозовск в Ростовской области удалось уничтожить по меньшей мере 6 и существенно повредить 8 военных самолетов врага.
- Также поступила информация о том, что 20 российских захватчиков были ликвидированы или получили ранения в результате атаки дронов.
- Обратим внимание, что на аэродромах российские военные держат как стратегические бомбардировщики, так и Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.
- Заметим, что в Морозовске также базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк России. Он участвует в атаках восточной части Украины КАБами.