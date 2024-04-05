Как отметили источники 24 Канала, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс-2". А еще российские захватчики не досчитаются нескольких "Су".

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Спутниковые снимки аэродромов выложили в сеть

Так, "Радио Свобода" выложило видеосравнение спутниковых снимков авиабазы воздушно-космических сил России под Морозовском в Ростовской области. Их делали в 11 утра 4 апреля и в то же время 5 апреля.

Спутниковые снимки с аэродрома Морозовск: смотрите видеосравнение

Видеосравнение плохого качества. Поэтому, на нем сложно разглядеть, или что-то изменилось. В то же время СМИ пишут, что после удара некоторые самолеты российские военные переместили.

Осинтер MT Anderson в своей сети X выложил спутниковые снимки за 4 апреля. Он отметил, что на них можно увидеть много воздушных судов. Насчитал 26 Су-34 и 3 Су-30/Су-35. Он добавил, что "посмотрим, что будет завтра".

Спутниковые снимки с аэродрома Морозовск за 4 апреля / Фото со страницы MT Anderson

В то же время он выложил спутниковые снимки из Ейска. Там как раз сравнение до и после. Как отметил осинтер, "единственное отличие, которую я смог разглядеть – возможный разлив жидкости и обломки в северном углу авиабазы".



Спутниковые снимки с аэродрома из Ейска / Фото со страницы MT Anderson



Спутниковые снимки с аэродрома из Ейска / Фото со страницы MT Anderson

Обратим внимание! Атаки дронов бывают разными. И необязательно, чтобы были следы прилетов и разбросанные вокруг обломки. Также может быть вариант, когда беспилотник взорвался над самолетами. Как признавали сами россияне, у Украины есть БПЛА, которые могут транспортировать боевой заряд со стальной или вольфрамовой шрапнелью, который разбрасывает обломки вокруг.

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