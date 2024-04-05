Як зазначили джерела 24 Каналу, внаслідок атаки дронів, імовірно, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс-2". А ще російські загарбники не дорахуються кількох "Су".
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Супутникові знімки аеродромів виклали у мережу
Так, "Радіо Свобода" виклало відеопорівняння супутникових знімків авіабази повітряно-космічних сил Росії під Морозовськом у Ростовській області. Їх робили об 11 ранку 4 квітня та в той самий час 5 квітня.
Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ: дивіться відеопорівняння
Відеопорівняння поганої якості. Тож, на ньому складно розгледіти, чи щось змінилося. Водночас ЗМІ пишуть, що після удару деякі літаки російські військові перемістили.
Осінтер MT Anderson у своїй мережі X виклав супутникові знімки за 4 квітня. Він зазначив, що на них можна побачити багато повітряних суден. Нарахував 26 Су-34 та 3 Су-30/Су-35. Він додав, що "подивимося, що буде завтра".
Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ за 4 квітня / Фото зі сторінки MT Anderson
Водночас він виклав супутникові знімки з Єйська. Там якраз порівняння До та Після. Як зазначив осінтер, "єдина відмінність, яку я зміг розгледіти – можливий розлив рідини і уламки у північному куті авіабази".
Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson
Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson
Удари України по російських аеродромах 5 квітня: що відомо
- Як зазначили джерела 24 Каналу, під час атаки на Морозовськ у Ростовській області вдалося знищити щонайменше 6 та суттєво пошкодити 8 військових літаків ворога.
- Також надійшла інформація про те, що 20 російських загарбників були ліквідовані або зазнали поранень внаслідок атаки дронів.
- Звернімо увагу, що на аеродромах російські військові тримають як стратегічні бомбардувальники, так і Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.
- Зауважимо, що у Морозовську також базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк Росії. Він бере участь в атаках східної частини України КАБами.