Як зазначили джерела 24 Каналу, внаслідок атаки дронів, імовірно, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс-2". А ще російські загарбники не дорахуються кількох "Су".

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Супутникові знімки аеродромів виклали у мережу

Так, "Радіо Свобода" виклало відеопорівняння супутникових знімків авіабази повітряно-космічних сил Росії під Морозовськом у Ростовській області. Їх робили об 11 ранку 4 квітня та в той самий час 5 квітня.

Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ: дивіться відеопорівняння

Відеопорівняння поганої якості. Тож, на ньому складно розгледіти, чи щось змінилося. Водночас ЗМІ пишуть, що після удару деякі літаки російські військові перемістили.

Осінтер MT Anderson у своїй мережі X виклав супутникові знімки за 4 квітня. Він зазначив, що на них можна побачити багато повітряних суден. Нарахував 26 Су-34 та 3 Су-30/Су-35. Він додав, що "подивимося, що буде завтра".

Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ за 4 квітня / Фото зі сторінки MT Anderson

Водночас він виклав супутникові знімки з Єйська. Там якраз порівняння До та Після. Як зазначив осінтер, "єдина відмінність, яку я зміг розгледіти – можливий розлив рідини і уламки у північному куті авіабази".



Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson



Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson

Звернімо увагу! Атаки дронів бувають різними. І необов'язково, щоб були сліди прильотів і розкидані навколо уламки. Також може бути варіант, коли безпілотник вибухнув над літаками. Як визнавали самі росіяни, в України є БпЛА, які можуть транспортувати бойовий заряд зі сталевою або вольфрамовою шрапнеллю, який розкидує уламки навколо.

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