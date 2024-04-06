Об успешном поражении российского трубопровода для нефти сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Где расположен город Азов, в котором взорвали нефтепровод, насколько далеко от границы с нашим государством – читайте в материале 24 Канал.

К теме В России взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам, – ГУР

Насколько далеко расположен город Азов от Украины

В украинской разведке отметили, что в ночь на 6 апреля 2024 года, в районе населенного пункта Азов, что в Ростовской области России, в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта",

загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.

Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины,

– отметили в ГУР МО.

Стоит отметить, что город Азов в Ростовской области России расположен в около 80 километрах от украинской границы на временно оккупированной территории Донецкой области.

Где расположен город Азов в России: смотрите на карте

В России участились взрывы на нефтяных объектах