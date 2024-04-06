У той час, коли Україна збільшує свої можливості та підсилює ресурси щодо ударів по території Росії, з'являються наративи про нібито можливі перемовини між Києвом та Москвою щодо завершення війни. Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що в цьому сенсі також відбулась низка подій, що привертають до себе увагу.

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Проблема не розв'язується

Є також інше, зокрема приїзд до Києва радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, який, імовірно, намагався переконати Україну не вчиняти атак по російських НПЗ. Також можливі й інші вимоги до українського керівництва.

Все це відбувається в контексті низки подій, наприклад, паузи з боку США у наданні допомоги Україні через те, що Палата представників у Конгресі США не може впродовж кількох місяців проголосувати за відповідне рішення. Це, на думку правозахисника, також відбувається на тлі розмов про можливі перемовини між Україною та Росією.

Далекобійні засоби напевно є, і вони збільшуються Україною. Західні партнери також суттєво допомагають в цьому. Проте проблема не розв'язується, адже для оборони території, яку контролює Київ, засобів, боєприпасів і усього, що необхідно, недостатньо,

– наголосив Марк Фейгін.

Тому, за його словами, потрібне надання західними партнерами суттєвіших ресурсів, щоб Україна мала можливість оборонятися.

Що може припинити війну

"Також є проблема в том, що війна переходить на територію Росії, і вона розв'язується. Сьогодні це вже констатація. Майже щоденно є повідомлення про те, що відбуваються атаки на російські воєнні та навколовійськові об'єкти, і це дуже нервує Росію", – зазначив він.

Кремль звертається до Вашингтона з вимогою, щоб інфраструктурні об'єкти, зокрема НПЗ, не піддавались атакам українських дронів. Можливо, Росія щось пропонує США замість цього, наприклад, звільнення американських громадян, яких утримує російська влада.

"Водночас поки війна не прийде на територію Росії і її громадяни не відчують, що вона може принести в їхні життя, вони нічого не зроблять, щоб припинити війну з Україною", – підкреслив російський правозахисник.

Зверніть увагу! Видання Bild пише, що найближчим часом Україна буде застосовувати БпЛА з далекобійністю до 2000 кілометрів та навіть більше. Зі даними ЗМІ, до кінця 2024 року українські сили матимуть до 10 видів безпілотників з далекобійністю до 2500 кілометрів. Крім того, ЗСУ зможе запускати БпЛА "Сокіл-3000" з дальністю польоту до 3300 кілометрів. Його розробив київський КБ "Промінь".

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