Удар по нафтопереробному заводу та заводу зі збирання "Шахедів" у Єлабузі та Нижньокамську спричинив чималий резонанс. 24 Канал зібрав меми про це.

Дивіться також Готують нові підрозділи за 27 днів: у ГУР розповіли про мобілізаційні можливості Росії

Звернули увагу на назву

Українці вже звикли до специфічних російських назв, однак удар по заводу у Єлабузі все одно змусив користувачів мережі звернути увагу на це знову. Зокрема, українцям, які гортали новинну стрічку зранку ці меми трохи зірвали робочий процес.



У мережі висміяли назву міста / Скриншот 24 Каналу

Україна використала свої дрони

Джерела 24 Каналу підтвердили, що ГУР атакували заводи у Татарстані дронами власного виробництва. Щоб оцінити масштаб, потрібно відзначити, що заводи розташовані за 1200 кілометрів від кордону з Україною.



У мережі звернули увагу на відстань, яку подолали дрони / Скриншот 24 Каналу

Росіянам побажали "доброго ранку" українські дрони.

Причетність Арестовича

Не обійшлось і без згадки про "героя", колишнього позаштатний радник Офісу Президента України, який обіцяв, що війна закінчиться за "2-3 тижні". Пізніше він кілька разів опинявся у епіцентрі скандалів через свої висловлювання та був звільнений з посади. Про нього згадали жартома приписуючи йому удар по Татарстану.



Не обійшлось без згадки про Арестовича / Скриншот 24 Каналу

Цей мем набуває ще більшого сенсу, якщо пригадати, що Арестович у свій час кричав, що у нього "33 бойових виходи за лінію фронту". можливо, це був 34, але ми ніколи про це не дізнаємось.

"НПЗ імені Джейка Саллівана"

ЗМІ писали, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван закликав Україну не бити по нафтопереробних заводах Росії. Тепер у мережі зазначають, що горить саме НПЗ імені Джейка Саллівана. Тоді російські ЗМІ писали, що Салліван просить не бити по НПЗ, однак атаки України не припинились, адже це питання виживання нашої держави.



Не забули й про Джейка Саллівана / Скриншот 24 Каналу

Ще один можливий винуватець

У мережі не припиняють робити припущення, хто стоїть за атакою на Татарстан. Зокрема, користувачі навіть жартома припустили, що це може бути Володимир Зеленський та нібито для підтвердження прикріпили фото у дитячому літачку.



У мережі гадають, хто стоїть за ударом та Татарстану / Фото із телеграм-каналів

Не вміння будувати причинно-наслідкові зв'язки

Росія завдає ударів дронами-камікадзе по Україні майже весь час повномасштабної війни. Попри це, у державі-агресорці кожного разу щиро дивуються, коли Україна завдає ударів у відповідь. Так сталося і цього разу і на це звернули увагу користувачі соцмереж.

У Росії проблеми із причинно-наслідковими зв'язками / Скриншот 24 Каналу

Вочевидь, у Росії не розуміють, що починаючи війну проти суверенної держави, неминуче будуть отримувати відповідь.

Спільна операція СБУ та ГУР