Удар по нефтеперерабатывающему заводу и заводу по сборке “Шахедов” в Елабуге и Нижнекамске вызвал немалый резонанс. 24 Канал собрал мемы об этом.

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Обратили внимание на название

Украинцы уже привыкли к специфическим российским названиям, однако удар по заводу в Елабуге все равно заставил пользователей сети обратить внимание на это снова. В частности, украинцам, которые листали новостную ленту утром, эти мемы немного сорвали рабочий процесс.



В сети высмеяли название города / Скриншот 24 Канала

Украина использовала свои дроны

Источники 24 Канала подтвердили, что ГУР атаковали заводы в Татарстане дронами собственного производства. Чтобы оценить масштаб, нужно отметить, что заводы расположены в 1200 километрах от границы с Украиной.



В сети обратили внимание на расстояние, которое преодолели дроны / Скриншот 24 Канала

Россиянам пожелали "доброго утра" украинские дроны.

Причастность Арестовича

Не обошлось и без упоминания о "герое", бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины, который обещал, что война закончится за "2 – 3 недели". Позже он несколько раз оказывался в эпицентре скандалов из-за своих высказываний и был уволен с должности. О нем вспомнили в шутку, приписывая ему удар по Татарстану.



Не обошлось без упоминания об Арестовиче / Скриншот 24 Канала

Этот мем приобретает еще больший смысл, если вспомнить, что Арестович в свое время кричал, что у него "33 боевых выхода за линию фронта". Возможно, это был 34-й, но мы никогда об этом не узнаем.

"НПЗ имени Джейка Салливана"

СМИ писали, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Украину не бить по нефтеперерабатывающим заводам России. Теперь в сети отмечают, что горит именно НПЗ имени Джейка Салливана. Тогда российские СМИ писали, что Салливан просит не бить по НПЗ, однако атаки Украины не прекратились, ведь это вопрос выживания нашего государства.



Не забыли и о Джейке Салливане / Скриншот 24 Канала

Еще один возможный виновник

В сети не прекращают делать предположения, кто стоит за атакой на Татарстан. В частности, пользователи даже в шутку предположили, что это может быть Владимир Зеленский, и якобы для подтверждения прикрепили фото в детском самолете.



В сети гадают, кто стоит за ударом и Татарстана / Фото с телеграм-каналов

Не умение строить причинно-следственные связи

Россия наносит удары дронами-камикадзе по Украине почти все время полномасштабной войны. Несмотря на это, в государстве-агрессоре каждый раз искренне удивляются, когда Украина наносит ответные удары. Так произошло и на этот раз и на это обратили внимание пользователи соцсетей.

У России проблемы с причинно-следственными связями / Скриншот 24 Канала

Очевидно, в России не понимают, что начиная войну против суверенного государства, неизбежно будут получать ответ.

Совместная операция СБУ и ГУР