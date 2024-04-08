По данным россиян, объектом попадания стал бывший спиртовой завод. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Курской области "атаковали" бывший спиртзавод

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что 8 апреля ночью якобы "украинский беспилотник" сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода близ села Гуево Суджанского района. Там произошло возгорание.

Российские телеграм-каналы также распространили в сети фото с последствиями вероятной атаки. На фото можно увидеть возгорание здания, которое может быть бывшим спиртзаводом.



В Курской области был пожар на территории бывшего спиртзавода / Фото из российских телеграм-каналов

По словам губернатора Курской области пожар, возникший в помещении якобы "заводского клуба, не действующего", уже ликвидирован. По данным Старовойта, пострадавших вследствие "атаки" якобы нет.

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