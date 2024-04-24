Из-за сильных паводков россияне наталкиваются и на интересные "находки". Так, например, жители города Саранск обнаружили на местном озере гробы, которые плавали прямо в нем, пишет 24 Канал.

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Один из жителей записал видео для своей матери, в котором поделился с ней этой "находкой".

"Мам, смотри, я приехал, и здесь гробы плавают. Это Лесное озеро", – сказал в видео местный.

Ситуация становится хуже

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 140 сантиметров, то есть до 10,5 метров. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

Местные власти предупредили, что в ближайшее время ситуация будет оставаться напряженной, а уровень воды будет длительным. В то же время помогать россиянам и спасать их власти не спешат.

"А у нас все хорошо"

В Абатском районе Тюменской области за последние сутки уровень воды также увеличился на 64 сантиметра. Пик наводнения ожидают в течение трех ближайших дней.

Служба Сибирско-Уральской энергетической компании уже заявила, что в Тюменской области России из-за паводка обесточены более 10 населенных пунктов. Но пропагандистские каналы уверяют жителей, что службы активно укрепляют дамбы, которые защищают от воды федеральную трассу, и что у них "все хорошо".

Тем временем в Курганской области из-за паводка в шести муниципальных округах остаются подтопленными 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

А в Оренбурге на данный момент остаются подтопленными 5 510 домов и еще 10 696 приусадебных участков.

Также во время наводнения в Оренбургской области погибли по меньшей мере пять человек. Об этом пишет росСМИ со ссылкой на родственников и волонтеров, но эту информацию пытаются скрыть. А вот министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Куренков во время пребывания в Оренбургской области заявил, что погибших из-за затопления в Орске якобы нет.

Откуда наводнение