Рекордные затопления
Скважины находятся в пойме реки Урал, поэтому их закрытие стало вынужденной мерой защиты от затопления.
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Ежегодно на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 миллиардов кубометров газа и 300 тысяч тонн нефти и газового конденсата.
Затоплены урановые шахты
На днях наводнение добралось до урановых шахт в Курганской области. Экологи в России предупреждают о возможной радиационной угрозе, паводковые воды затопили старые урановые скважины на месторождении "Добровольное".
Это месторождение эксплуатирует компания "Далур", которая входит в состав корпорации "Росатом". По информации экологов, из-за наводнения в реку Тобол была смыта радиоактивная грязь, в том числе растворимые соли урана, которые накапливались в старых скважинах в течение лет.
Затопление скважин вызвало утечку урановых солей в Тобол. Это может привести к увеличению уровня урана в реке и, как следствие, к повышению рисков заболеваний, связанных с радиационным облучением.