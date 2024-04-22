Из-за этого для жителей региона могут возрасти угрозы облучения, ведь наводнение в России смыло в реку радиоактивную грязь. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России может быть угроза облучения после паводков

Российские экологи сообщили, что в Курганской области России паводковые воды затопили старые урановые скважины месторождения "Добровольное", добычу на котором ведет компания "Далур", принадлежащая "Росатому". По словам экологов, наводнение смыло в реку Тобол радиоактивную грязь, а именно растворимые соли урана, из старых исследовательских скважин, который накапливался годами.

В Курганской области большие паводки / Фото из российских телеграм-каналов

Руководитель экологической организации Сергей Ерёмин заявил, что под водой могла оказаться старая скважина, "протекающая 35 лет", а новые пробурены выше, и вода до них пока не добралась.

Во время затопления скважин вода забирает в Тобол растворимые соли урана, сказал эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, эта утечка приведет к повышению содержания солей урана в Тоболе, что в свою очередь приведет к росту заболеваний из-за облучения.

Попадание урана внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое гораздо опаснее, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно кто-то из курганцев подвергнется болезни. Это абсолютно неизбежно,

– сказал эксперт.



В Курганской области вода затопила старые урановые скважины / Фото российских СМИ

В Министерстве энергетики Украины отметили, что "Росатом" много лет игнорировал обращения российских экоактивистов, которые предусматривали возможность таких последствий. Компания объясняла протесты "радиофобией", которая мешает "добыче стратегического сырья и развитию региона".

По данным гидропоста, по состоянию на 18:00 уровень воды в Тоболе в районе Кургана составлял 984 сантиметров. Оттуда вода идет в Белозерский округ.

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