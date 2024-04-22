Через це для жителів регіону можуть зрости загрози опромінення, адже повінь у Росії змила в річку радіоактивний бруд. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії може бути загроза опромінення після паводків

Російські екологи повідомили, що у Курганській області Росії паводкові води затопили старі уранові свердловини родовища "Добровільне", видобуток на якому веде компанія "Далур", що належить "Росатом". За словами екологів, повінь змила в річку Тобол радіоактивний бруд, а саме розчинні солі урану, зі старих дослідних свердловин, який накопичувався роками.

У Курганській області великі паводки / Фото з російських телеграм-каналів

Керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що "протікає 35 років", а нові пробурені вище і вода до них поки не дісталася.

Під час затоплення свердловин вода забирає в Тобол розчинні солі урану, сказав експерт програми "Безпека радіоактивних відходів" Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський. За його словами, цей витік призведе до підвищення вмісту солей урану в Тоболі, що своєю чергою призведе до зростання захворювань через опромінення.

Потрапляння урану всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє. Звичайно, вода Тобола сильно розбавить розчин, і концентрації не будуть перевищувати будь-які нормативи. Але все одно хтось із Курганців зазнає хвороби. Це абсолютно неминуче,

– сказав експерт.



У Курганській області вода затопила старі уранові свердловини / Фото російських ЗМІ

В Міністерстві енергетики України зазначили, що "Росатом" багато років ігнорував звернення російських екоактивістів, які передбачали можливість таких наслідків. Компанія пояснювала протести "радіофобією", яка заважає "видобуванню стратегічної сировини та розвитку регіону".

За даними гідропосту, станом на 18:00 рівень води в Тоболі в районі Кургану становив 984 сантиметрів. Звідти вода йде до Білозерського округу.

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