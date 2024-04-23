Рекордні затоплення
Свердловини знаходяться у заплаві річки Урал, тож їх закриття стало вимушеним заходом захисту від затоплення.
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Щороку на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 мільярдів кубометрів газу та 300 тисяч тонн нафти й газового конденсату.
Затоплені уранові шахти
Днями повінь дісталася до уранових шахт у Курганській області. Екологи в Росії попереджають про можливу радіаційну загрозу, паводкові води затопили старі уранові свердловини на родовищі "Добровільне".
Це родовище експлуатує компанія "Далур", яка входить до складу корпорації "Росатом". За інформацією екологів, через повінь у річку Тобол було змито радіоактивний бруд, у тому числі розчинні солі урану, які накопичувалися в старих свердловинах протягом років.
Затоплення свердловин спричинило витік уранових солей у Тобол. Це може призвести до збільшення рівня урану в річці і, як наслідок, до підвищення ризиків захворювань, пов'язаних з радіаційним опроміненням.