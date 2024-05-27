Вихри смерти пронеслись через такие штаты, как Техас, Оклахому и Арканзас, уничтожая дома и автозаправку, где люди искали убежища. Губернатор Техаса Грег Абботт сообщил о трагедии во время пресс-конференции.

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В США бушевала сильная стихия

Штормы больше всего бушевали от северного Далласа до северо-западного угла Арканзаса. По прогнозам, наибольшая угроза дальше переместится на восток – от Алабамы до Нью-Йорка.

Надежды и мечты техасских семей и малого бизнеса буквально были разбиты одним штормом за другим,

– сказал губернатор Абботт.

В Техасе около 100 человек были ранены, более 200 домов и сооружений разрушены. Ветер достигал скорости в 217 километров в час. Хьюго Парра, который пережил шторм в ванной комнате автозаправки, рассказал, что ветер пытался вырвать их из помещения.

Пожарный пришел проверить нас и сказал: "Вам очень повезло". Лучший способ описать это – ветер пытался вырвать нас из ванных комнат,

– констатировал мужчина.

Обратите внимание! В штате Арканзас штормы унесли жизни по меньшей мере пяти человек. Одна из жертв – 26-летняя женщина, найдена мертвой возле разрушенного дома.

Как отмечают эксперты, этот месяц стал трагическим из-за смертоносных штормов в центральной части США. Торнадо в Айове на прошлой неделе унесли жизни пяти человек. Изменение климата способствует увеличению силы штормов по всему миру.

Метеорологи и власти призывают людей искать укрытие, поскольку штормы продолжают свой разрушительный путь.

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Гарольд Брукс, старший ученый Национальной лаборатории суровых штормов, отметил, что теплый, влажный воздух является причиной серии торнадо последних двух месяцев. Людям, что путешествуют и оказались в зоне риска, рекомендуют иметь план на случай чрезвычайной ситуации, чтобы сохранить жизнь.

Следует сказать, что суровая погода обесточила десятки тысяч домов и предприятий. Более 80 тысяч абонентов в Арканзасе были обесточены. В соседнем штате Миссури более 90 тысяч человек остались без света.