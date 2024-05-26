Поступление пыли ожидается уже в ближайшие дни. Когда именно, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине ожидается пыль из пустынных районов Средней Азии

Кибальчич спрогнозировал, что в течение 27 – 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию Украины.

Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных" дождей,

– отметил синоптик.

Пыль из пустынных районов Средней Азии ожидается 27 – 28 мая / Скриншот

Какая будет погода на следующей неделе

Эксперт рассказал, какой будет погода на следующей неделе. В частности, отметил, что конец мая и первые дни июня в Украине ожидаются теплыми, местами с грозовыми дождями. Они уже во второй половине недели охватят большинство областей.

В первой половине прогнозируемого периода погода будет определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения.

Постепенно ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут иметь локальный характер,

– рассказал Кибальчич.

Добавил, что в связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

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Обратите внимание! 1 апреля Украину накрыло облако пыли Сахары. Он вызвал запыленность атмосферы. Позже, 24 апреля, пустынная пыль снова фиксировали в нашей стране.

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