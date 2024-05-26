Поступление пыли ожидается уже в ближайшие дни. Когда именно, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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В Украине ожидается пыль из пустынных районов Средней Азии
Кибальчич спрогнозировал, что в течение 27 – 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию Украины.
Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных" дождей,
– отметил синоптик.
Пыль из пустынных районов Средней Азии ожидается 27 – 28 мая / Скриншот
Какая будет погода на следующей неделе
Эксперт рассказал, какой будет погода на следующей неделе. В частности, отметил, что конец мая и первые дни июня в Украине ожидаются теплыми, местами с грозовыми дождями. Они уже во второй половине недели охватят большинство областей.
В первой половине прогнозируемого периода погода будет определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения.
Постепенно ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут иметь локальный характер,
– рассказал Кибальчич.
Добавил, что в связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).
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Летом в Украине снова ожидается пыль из Сахары
- В конце апреля климатолог рассказала, что этим летом в Украину снова может поступить пыль из Сахары. Это может происходить несколько раз.
- "Песок, что сыплется из Сахары и доходит до нас – это, конечно, редкое явление. Но я хочу сказать, что подчиняется это явление атмосферной циркуляции. То есть атмосферная циркуляция сейчас такая, она новая стала. И то, что появилось сейчас, я думаю, что нам надо ждать еще не один раз за летний период", – отметила Вазира Мартазинова.