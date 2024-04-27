Об этом в эфире телемарафона заявила климатолог, специалист по изменению климата и долгосрочному прогнозу погоды Вазира Мартазинова. Она отметила, что раньше пыль из Сахары задерживалась в озерах, однако они покрылись дюнами.

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Возвращение пыли из Сахары

Вазира Мартазинова отметила, что летом в Украину будет несколько раз возвращаться пыль из Сахары.

Песок, что сыпется из Сахары и доходит до нас – это, конечно, редкое явление. Но я хочу сказать, что подчиняется это явление атмосферной циркуляции. То есть атмосферная циркуляция сейчас такова, она новая стала. И то, что появилось сейчас, я думаю, что нам нужно ждать еще не один раз за летний период,

– подчеркнула она.

Отметим, что в последний раз пыль из Сахары фиксировали в отдельных регионах Украина 24 апреля. Из-за доминирования циклона над территорией, частицы пыли оседали в виде осадков. Именно поэтому украинцы могли наблюдать так называемый "грязный дождь". В ГСЧС отмечали, что он абсолютно безопасен для украинцев.

Каким будет лето в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что вероятно летом в Украине погода будет теплой, однако не жаркой. В течение сезона будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло.

Однако метеорологиня отмечает, что осадков за сезон выпадет в пределах климатической нормы. Как и прежде, наиболее мучительная погода будет в июле. Обычно там самая большая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов – в этом году будет так же.