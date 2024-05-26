Надходження пилу очікується вже найближчими днями. Коли саме, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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В Україні очікується пил з пустельних районів Середньої Азії
Кібальчич спрогнозував, що протягом 27 – 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.
Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних" дощів,
– зазначив синоптик.
Пил з пустельних районів Середньої Азії очікується 27 – 28 травня / Скриншот
Яка буде погода наступного тижня
Експерт розповів, якою буде погода наступного тижня. Зокрема, зазначив, що кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, подекуди з грозовими дощами. Вони вже у другій половині тижня охоплять більшість областей.
У першій половині прогнозованого періоду погода буде визначатися впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження.
Поступово ближче до вихідних, атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які будуть мати локальний характер,
– розповів Кібальчич.
Додав, що у зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).
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Влітку в Україні знову очікується пил з Сахари
- Наприкінці квітня кліматологиня розповіла, що цього літа до України знову може надійти пил з Сахари. Це може відбуватися декілька разів.
- "Пісок, що сиплеться із Сахари й доходить до нас – це, звичайно, рідкісне явище. Але я хочу сказати, що підпорядковується це явище атмосферної циркуляції. Тобто атмосферна циркуляція зараз така, вона нова стала. І те, що з'явилося зараз, я думаю, що нам треба чекати ще не один раз за літній період", – наголосила Вазіра Мартазінова.