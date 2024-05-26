Уже відомо, коли буде дощ по всій Україні. Яка буде погода до кінця травня, передає 24 Канал.

До речі Пів України накриють грози: яка погода очікує нас у неділю 26 травня

Коли по всій Україні йтиме дощ

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби на Півдні та подекуди в центральних, вдень 28 травня і в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, однак, 26 травня в Південно-Східній частині місцями пориви 15 – 20.

Температура повітря вночі 9 – 15 градусів, вдень 22 – 28. Однак, у неділю на Південному Сході, 27 – 28 травня на Півдні, в більшості центральних областей та Карпатському регіоні 18 – 24.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 28 травня дощі будуть в більшості областей, а вже 29 і 30 опади очікуються по всій Україні. Втім, дощі будуть короткочасними.

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Де в кінці травня очікуються дощі / Скриншоти з Укргдірометцентру

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