Уже відомо, коли буде дощ по всій Україні. Яка буде погода до кінця травня, передає 24 Канал.
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Коли по всій Україні йтиме дощ
Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби на Півдні та подекуди в центральних, вдень 28 травня і в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів.
Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, однак, 26 травня в Південно-Східній частині місцями пориви 15 – 20.
Температура повітря вночі 9 – 15 градусів, вдень 22 – 28. Однак, у неділю на Південному Сході, 27 – 28 травня на Півдні, в більшості центральних областей та Карпатському регіоні 18 – 24.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 28 травня дощі будуть в більшості областей, а вже 29 і 30 опади очікуються по всій Україні. Втім, дощі будуть короткочасними.
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Де в кінці травня очікуються дощі / Скриншоти з Укргдірометцентру
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Яка буде погода у червні
- Середня місячна температура у червні 2024 року в Україні передбачається 19 – 23 градуси, у гірських районах 16 – 19 тепла. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117 – 171 міліметра, що в межах норми.
- До речі, якщо говорити про кліматичну характеристику першого місяця літа, то абсолютний мінімум температури повітря складає 1 – 9 градусів тепла. Однак, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.
- Абсолютний максимум температури 32 – 38,5 градусів. Але в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39 – 39,8. А в гірських районах 25 – 33 градусів.