Останній вихідний день травня обіцяє стати передвісником літа. Майже в усій Україні через високі температури і брак опадів існуватиме загроза виникнення пожеж.
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Спека на горизонті
Середня температура повітря у неділю становитиме 24 – 26 градусів тепла вдень та 12 – 14 градусів вночі. В окремих областях ці показники відрізнятимуться. Так, на Заході буде трохи тепліше. Там температура переважно коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла вдень. А ось на Півдні та Сході буде прохолодніше. Наприклад, на Херсонщині стовпчик термометра не підніметься вище 23 градусів тепла, а на Запоріжжі – 22 градусів.
Швидкість вітру в середньому складатиме 7 – 12 метрів за секунду.
Гроза і дощі
На Заході, Півночі спостерігатиметься суха погода. Водночас у південних, центральних та східних областях прогнозують дощі з грозою. Так, опади пройдуть на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Луганщині, Кіровоградщині, Донеччині. Водночас, не йдеться про тривалу зливу, а всього лишень короткочасний дощ.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львів – +25...+27,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +25...+27,
- Рівне – +24...+26,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +25...+27,
- Одеса – +23...+25,
- Миколаїв – +24...+26,
- Херсон – +21...+23,
- Сімферополь – +20...+22,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +23...+25,
- Суми – +23...+25,
- Полтава – +22...+24,
- Дніпро – +21...+23,
- Запоріжжя – +20...+22,
- Донецьк – +20...+22,
- Луганськ – +22...+24,
- Харків – +23...+25.
Прогноз погоди на 26 травня / Фото Укргідрометцентр
Пожежна небезпека
Зазначимо, що 25-28 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, 25-27 травня й Івано-Франківської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Отже, завтра, 26 травня, загроза пожеж існуватиме для всіх областей нашої країни, крім Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської.