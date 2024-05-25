Последний выходной день мая обещает стать предвестником лета. Почти во всей Украине из-за высоких температур и недостатка осадков будет существовать угроза возникновения пожаров.
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Жара на горизонте
Средняя температура воздуха в воскресенье составит 24 – 26 градусов тепла днем и 12 – 14 градусов ночью. В отдельных областях эти показатели будут отличаться. Так, на Западе будет немного теплее. Там температура преимущественно будет колебаться от 25 до 27 градусов тепла днем. А вот на Юге и Востоке будет прохладнее. Например, на Херсонщине столбик термометра не поднимется выше 23 градусов тепла, а на Запорожье – 22 градусов.
Скорость ветра в среднем будет составлять 7 – 12 метров в секунду.
Гроза и дожди
На Западе, Севере будет наблюдаться сухая погода. В то же время в южных, центральных и восточных областях прогнозируют дожди с грозой. Так, осадки пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Кировоградской, Донецкой области. В то же время, речь не идет о длительном ливне, а всего лишь кратковременный дождь.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львов – +25...+27,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +25...+27,
- Ровно – +24...+26,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +25...+27,
- Одесса – +23...+25,
- Николаев – +24...+26,
- Херсон – +21...+23,
- Симферополь – +20...+22,
- Кропивницкий – +24...+26,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +23...+25,
- Сумы – +23...+25,
- Полтава – +22...+24,
- Днепр – +21...+23,
- Запорожье – +20...+22,
- Донецк – +20...+22,
- Луганск – +22...+24,
- Харьков – +23...+25.
Прогноз погоды на 26 мая / Фото Укргидрометцентр
Пожарная опасность
Отметим, что 25-28 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, 25-27 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Итак, завтра, 26 мая, угроза пожаров будет существовать для всех областей нашей страны, кроме Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.