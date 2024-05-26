Уже известно, когда будет дождь по всей Украине. Какая будет погода до конца мая, передает 24 Канал.

Кстати Пол Украины накроют грозы: какая погода ожидает нас в воскресенье 26 мая

Когда по всей Украине будет идти дождь

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток на Юге и местами в центральных, днем 28 мая и в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 12 метров на секунду, однако, 26 мая в Юго-Восточной части местами порывы 15 – 20.

Температура воздуха ночью 9 – 15 градусов, днем 22 – 28. Однако, в воскресенье на Юго-Востоке, 27 – 28 мая на Юге, в большинстве центральных областей и Карпатском регионе 18 – 24.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 28 мая дожди будут в большинстве областей, а уже 29 и 30 осадки ожидаются по всей Украине. Впрочем, дожди будут кратковременными.

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Где в конце мая ожидаются дожди / Скриншоты из Укргдирометцентра

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