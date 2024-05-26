Уже известно, когда будет дождь по всей Украине. Какая будет погода до конца мая, передает 24 Канал.
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Когда по всей Украине будет идти дождь
Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток на Юге и местами в центральных, днем 28 мая и в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 12 метров на секунду, однако, 26 мая в Юго-Восточной части местами порывы 15 – 20.
Температура воздуха ночью 9 – 15 градусов, днем 22 – 28. Однако, в воскресенье на Юго-Востоке, 27 – 28 мая на Юге, в большинстве центральных областей и Карпатском регионе 18 – 24.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 28 мая дожди будут в большинстве областей, а уже 29 и 30 осадки ожидаются по всей Украине. Впрочем, дожди будут кратковременными.
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Где в конце мая ожидаются дожди / Скриншоты из Укргдирометцентра
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Какая будет погода в июне
- Средняя месячная температура в июне 2024 года в Украине предполагается 19 – 23 градуса, в горных районах 16 – 19 тепла. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.
- Кстати, если говорить о климатической характеристике первого месяца лета, то абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1 – 9 градусов тепла. Однако в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.
- Абсолютный максимум температуры 32 – 38,5 градуса. Но в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39 – 39,8. А в горных районах 25 – 33 градусов.