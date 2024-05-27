Вихори смерті пронеслися через такі штати, як Техас, Оклахому та Арканзас, знищуючи будинки та автозаправку, де люди шукали притулку. Губернатор Техасу Грег Абботт повідомив про трагедію під час пресконференції.

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У США вирувала сильна стихія

Шторми найбільше вирували від північного Далласа до північно-західного кута Арканзасу. За прогнозами, найбільша загроза далі переміститься на схід – від Алабами до Нью-Йорка.

Надії та мрії техаських родин та малого бізнесу буквально були розтрощені одним штормом за іншим,

– сказав губернатор Абботт.

У Техасі близько 100 людей були поранені, понад 200 будинків та споруд зруйновано. Вітер досягав швидкості у 217 кілометрів на годину. Хьюго Парра, який пережив шторм у ванній кімнаті автозаправки, розповів, що вітер намагався вирвати їх з приміщення.

Пожежний прийшов перевірити нас і сказав: "Вам дуже пощастило". Найкращий спосіб описати це — вітер намагався вирвати нас із ванних кімнат,

– констатував чоловік.

Зверніть увагу! У штаті Арканзас шторми забрали життя щонайменше п'яти осіб. Одна з жертв – 26-річна жінка, знайдена мертвою біля зруйнованого будинку.

Як зазначають експерти, цей місяць став трагічним через смертоносні шторми в центральній частині США. Торнадо в Айові минулого тижня забрали життя п'яти людей. Зміна клімату сприяє збільшенню сили штормів по всьому світу.

Метеорологи та влада закликають людей шукати укриття, оскільки шторми продовжують свій руйнівний шлях.

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Гарольд Брукс, старший науковець Національної лабораторії суворих штормів, зазначив, що тепле, вологе повітря є причиною серії торнадо останніх двох місяців. Людям, що подорожують і опинилися в зоні ризику, рекомендують мати план на випадок надзвичайної ситуації, аби зберегти життя.

Слід сказати, що сувора погода знеструмила десятки тисяч будинків і підприємств. Понад 80 тисяч абонентів в Арканзасі були знеструмлені. У сусідньому штаті Міссурі понад 90 тисяч людей залишилися без світла.